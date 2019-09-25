自由開講》2020大選看見年輕化的民進黨

◎悍博



民進黨在18日完成了區域立委的提名，這次的提名有一大亮點，那 就是70席立委提名中，被提名的候選人平均年齡48.48歲，相 較2016年的48.76歲，再往下降0.28歲，其中最年輕的 候選人更只有27歲，這代表民進黨的立委候選人，已經開始邁入世 代交替。



民主進步黨一直都是一個批判性、和反省能力很強的政黨，在民進黨 創黨初期，民進黨的主力就是反抗國民黨的黨外勢力，從第一任黨主 席江鵬堅開始，美麗島大審的受難者與辯護律師陸續接棒成為黨內的 核心，像是現任行政院長蘇貞昌、駐日大使謝長廷、前總統陳水扁、 前行政院長張俊雄，都是美麗島世代的代表任務。

現任行政院長蘇貞昌 （中）、駐日大使謝長廷、前總統陳水扁、前行政院長張俊雄，都是美麗島世代的代表任務。（資料照）



在美麗島世代後，民進黨慢慢加入出身美麗島辯護律師的助理群，曾 經參與早期學運的羅文嘉曾是當時最年輕的政務官，後來又陸續加入 野百合學運世代，包括現任的交通部部長林佳龍、行政院副院長陳其 邁、嘉義縣長翁章梁、桃園市市長鄭文燦、台南市市長黃偉哲， 都是當時的「學運世代」，如今都已嶄露頭角。



每一個世代有每一個世代的使命，黨外時代、美麗島世代、野百合學 運，每一個階段所代表的共同點都是反抗國民黨的威權統治，落實民 主自由，要求國會全面改選，總統直選。而2014年的太陽花學運 ，主要訴求是反中、追求台灣的主體性與捍衛台灣的民主自由。



2016民進黨重返執政後，中國圖謀台灣的野心更加明顯，除了文 攻武嚇，更以大筆的紅色資金滲透台灣，試圖影響台灣人民對202 0大選的決定。



現在，台灣有投票權的年輕世代擁有超過700萬的選票，占選舉權 投票人口的近1/3。這一代年輕人的主要任務，就是繼續守護台灣 現行的民主跟自由。



民進黨這次提名的區域立委候選人，反映了這個重要的事實，不但太 陽花世代的賴品妤被徵召參選艱困選區，同時被賦予挑戰任務的人還 有吳怡農、謝佩芬、蔡沐霖、張銘祐、周江杰、莊競程， 代表民進黨持續讓年輕人承擔重任，要讓國會中加入年輕世代的聲音 。

民進黨這次提名的區域立委候選人，反映了這個重要的事實，代表民進黨持續讓年輕人承擔重任，要讓國會中加入年輕世代的聲音。由左至右以序為：謝佩芬、吳怡農、賴品妤及蔡沐霖（報社合成照）



重視年輕人，才是一個政黨長久生存的必要之計，在現在兩大黨的政 治格局中，若不選擇本土的民進黨，就是讓親中的國民黨得利。 2020這場選舉，不只是國民黨與民進黨的藍綠對決， 更是台灣與中國、自由民主與專制獨裁的對決！ 做為這一世代的年輕人，一定要負起這個世代應盡的責任， 好好的守護台灣現有的民主、自由與法制。

（太陽花世代、研究生）

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