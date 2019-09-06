自由開講》柯文哲，你已經不是小朋友了

◎葉樺

柯文哲：「蔡英文是比較不會考試的韓國瑜，陳菊是比較肥的韓國瑜」。

柯市長，您這樣說就不對了，韓國瑜大學聯考才幾分，要不是靠軍人加分，可能根本讀不了大學。而蔡英文在1974年「應屆」考上台大法律，光是第一句就很值得被酸了，什麼蔡英文比較不會考試，蔡英文可能比「重考」才上台大醫科的157，還要來得會考試呢。

柯文哲（中）：「蔡英文（左）是比較不會考試的韓國瑜，陳菊（右）是比較肥的韓國瑜」。（報社合成照）

不過台灣有言論自由，有自由民主，有憲法保障，所以柯文哲市長說蔡英文總統不會考試，也不會有什麼問題。那假設在一家親的中國，說習近平主席不會考試，那可能就很敏感了喔。畢竟習近平的學歷，似乎也是超自然之謎，我認為在沒有證明習近平主席的智商，比柯文哲市長的157高之前，台灣不該貿然與中國一家親，不然等等柯文哲市長這種白目又自視甚高的個性，只要智商沒比他高他誰都不服的人，很可能觸怒習近平主席的龍顏，那就不是被我寫文罵一罵，不痛不癢，可能會真的是今日新疆、明日台灣。

雖然說台灣有言論自由，政治人物也該受到社會公評，不過大家至少都會有一個默契，又或者是保持自己的格調，通常不會進行「人身攻擊」。看到政黑版的柯粉，聽到柯文哲批評陳菊「肥」，一個一個笑得東倒西歪，看來小時候家裡沒教好，長大才會喜歡柯文哲。

美、醜、胖、瘦、高、矮，在法律中有一種名詞：「主觀因素」，這是很難經過後天努力而有所改變的條件，同時外觀是與生俱來，是爸媽賦予，身體髮膚受之父母，不管客觀上如何，每個人都非常珍貴是父母的心頭肉，因此從小我們就被教育，千萬不要進行人身攻擊，因為傷到的不只是「一個人」，而是「一整個家庭」。

但柯文哲今天批評陳菊「肥」。這真的又能用一句「阿北就是白目，阿北說話就是這樣」來輕輕帶過嗎？柯文哲這個巨嬰，就是被他媽媽跟柯粉養出來的，這些人可能對自己的小孩都沒有像對待柯文哲一樣寬容。

過去，藍營說陳菊是「母豬」，綠營說連勝文是「神豬」，這都是非常沒有格調的批評，也因為藍綠兩邊互相對罵才有柯文哲的空間。但口口聲聲說要超越藍綠的「柯文哲」，其實一直以來都是在做跟藍綠一樣的事情啊。今天對陳菊進行人身攻擊，前陣子污衊蔡英文身邊的人都有貪污，更早又說吳音寧她懂什麼，不都是無端的謾罵嗎。難道因為這些謾罵是從柯文哲口中說出來，臭的就能變成香的了嗎？沒有吧，還是一樣臭，只有柯粉們在那真香。所以，柯粉們請讓柯文哲長大吧，他已經不只是個六歲的孩子了，該讓他好好面對社會，好好認錯了，除非你們希望未來你們的孩子每個都跟柯文哲一樣「白目又真誠」。

（台北市民，媒體公關）

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