自由開講》何需畫蛇添足政府現有法律就足以給予香港難民政治庇護

◎剛普朗克

9月4日，香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉等民運人士抵達台灣，隨後拜會台灣各政黨勢力，希望能夠推動台灣通過難民法，以協助遭受中共迫害的政治難民。

香港眾志秘書長黃之鋒（右二）、香港立法會議員朱凱迪（右一）、前學聯秘書長岑敖暉（中）4日出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」座談會，針對香港行政長官宣布撤回逃犯條例，黃之鋒回應表示，會繼續抗爭行動。（資料照）

對於黃之鋒等人的言論，國民黨立院黨團呼籲行政院提出「難民法」版本，時代力量更是主張新會期開議時，要將《難民法》列為第一優先法案。時代力量黨主席徐永明則是在三呼籲蔡政府盡速回應香港問題，要求政府處理香港難民、以及聲援香港反送中運動。

然而筆者想問，難民法真的能夠救助香港難民嗎？如果沒有難民法，難道按現行法規，台灣就無法對香港難民伸出援手嗎?

事實上，根據筆者的理解，難民法其實和幫助香港人民其實沒有任何關連，因為根據憲法的定義：「港澳地區人民」並非法律所所規定的外國人。然而難民法適用的對象通常是以「外國人」為規範客體，因此就算通過了難民法，香港人仍然必須依據港澳條例才能得到政治庇護。

除此之外，香港難民與他國難民，本質上仍有很大的不同，若不問脈絡，直接一體適用反而造成中國間諜難以分辨。因為其實現況下香港人有很大比例是移民自中國。因為中國為了抹滅香港本土意識，利用移民，每年派遣五萬名中國人移居香港，只要政府假意施行政治迫害，便能將充滿愛國情懷的中國人包裝成委屈受害的香港人，用以向台灣申請政治庇護。

筆者認為這恐怕事渉國安風險，因為中國是現今台灣最大的威脅和台灣是處於敵對關係，然而香港與中國的交流密切，更有中國的同化政策，一旦推動難民法，極有可能會導致中國濫用台灣的政治庇護，混雜情報人員來台竊取機密情報、滲透我國官員，又或是輸送統派人士取得中華民國國籍，並在我國社會宣揚兩岸統一的政治理念。

退一步來說，其實現行的台灣法規，就已經可以有效的幫助受迫害的香港難民，依照香港澳門關係條例第18條，法條明文規定「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」，並依照香港澳門關係條例施行細則，由行政院專案審理須要政治庇護的香港人，因此從頭到尾根本就沒有必要修難民法，現行的法規就足以解決現況下需要庇護的難民。

然而在這香港的危急時刻，國民黨立法院黨團做了什麼？國民黨團居然選擇轉移焦點，以難民法企圖製造「民進黨不願意幫助香港」的形象，藉此用以打擊執政黨，這難道不就是踩著香港人的傷痛，來獲取政治利益嗎？

最可笑的是現在在台灣的主要政黨，最親中想和中國簽訂投降協議的就是國民黨，國民黨如果有誠意想要為香港政治受難者提供庇護，還是先趕快表態反送中、譴責中共的暴行吧，畢竟對於這個問題，國民黨可是從來沒有對中共口出任何一句惡言過呢！

（政治工作者）

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