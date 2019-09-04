自由開講》難民法恐怕對香港人民是緣木求魚？！

◎紳硯之



日前許多人大聲疾呼，希望香港問題嚴峻之際， 應該盡速處理難民法問題，以便香港問題出現最危機狀況的時候， 可以有法源協助這個政治難民問題。

香港反送中持續延燒 。（法新社）



然而，其實現行制度就已經有處理特殊問題的港澳居民。 根據香港澳門關係條例第十八條：「 對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民， 得提供必要之援助。」基本上目前遇到類似問題的港澳人民來台， 只要經過審查資訊無誤，幾乎都可以在台灣獲得妥適安置。



但是現在外界呼籲的難民法，其實主要是處理外國公民， 一旦遇到政治迫害或是宗教信仰等問題， 可能會在居住國生命受迫或是自由行動已有障礙， 才會啟動難民法相關安置機制。但是，怎麼認定難民， 又要怎麼安置？假若小規模還好處理，若是大規模難民需要安置， 台灣是否有能力？



根據德國的經驗，若難民安置入普通社區，與台灣一般人民居住， 可能會引發當地居民疑慮， 台灣目前也沒有類似的社會基礎容許此事。 若是找特別的地點集中安置，可能又有集中營的疑慮， 因此怎麼處理，台灣現行能力還是只能「個案」、「少量」的安置。



然而，上述問題並不能適用在香港人民身上。因為根據憲法定義： 中國大陸、港澳人民，都是中華民國固有疆域的人民， 基本上不是外國人。因此，根本無法適用難民法， 除非社會已經打算痛定思痛，好好處理中國結的問題， 否則香港人民除了適用現在的港澳條例之外，實在是毫無其他方法。

根據憲法定義：中國大陸、港澳人民，都是中華民國固有疆域的人民，基本上不是外國人。因此，根本無法適用難民法。圖為香港反送中（路透資料照）



此外，假若我們針對港澳政治難民定義過於清楚， 極有可能致生國安問題。我們不要忘記了， 國安法明確定義港澳也適用在國安威脅之中， 港澳現在就是中國主權領土，台灣隨便干預或庇護， 都要講清楚自己目的。



事實上，台灣長年來都臥底共諜，香港人民就佔了不少。根據報導： 「（共諜）李志豪、殷偉俊與白金養全來自香港， 均是軍情局自海外招考進來，並由基幹做起。其中， 李志豪與殷偉俊是中共用心植入的反間，長期潛伏； 白金養則是數年前始被吸收，算是雙面諜。」 其中李志豪讓少康計畫曝光，對台灣的國安滲透情報， 造成嚴重打擊。一直到馬習會才以換俘方式釋放回中國。



上述這些敵人對我國安全構成極大威脅， 因此大家在思索難民問題來台時，務必要想清楚自己在庇護什麼。 若現在社會氛圍不成熟，港澳條例實質上已經可以處理庇護問題， 應該就現有機制來做討論。另立新法極有可能香港難民未蒙其利， 台灣國安先受其害，難民法討論不可不慎。

（政治工作者）

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