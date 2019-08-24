自由開講》香港精神，世人刮目相看！

◎蕭嘉弘

香港「反送中」抗爭一波波，由於當局的蠻橫，態度強硬，從三月底抗爭至今數月，還沒有停止跡象，中國武警更在深圳集結，升高情勢。香港人英勇持續對抗暴政的行為，繼六月後，日前再度登上美國「時代」雜誌亞洲版的封面，之前也成了「經濟學人」雜誌大篇幅報導的封面故事。示威者被媒體形容是為了「香港靈魂全面保衛戰」，是殊榮也是肯定，雖然付出了相當慘痛的代價。

香港「反送中」抗爭一波波，由於當局的蠻橫，態度強硬，從三月底抗爭至今數月，還沒有停止跡象！（歐新社）

以前不論是聽人說或是長期印象，香港對政治是冷漠的，當時也不流行「香港人」一語，反而是台灣在二十世紀末民主開放後，陷入藍綠對決，統獨紛擾，「愛台灣」的論辯中，香港一直是亞洲的金融中心，平靜，觀光發達，有錢賺就好。如今有如接續傳承全球各唐人街都有講廣東話的香港移民，展現出來冒險犯難、不怕艱苦，追求更好生活和明天的「香港精神」，勇敢的香港人不願做威權暴政的順民，再次讓全世界豎起大拇指，刮目相看，「東方明珠」散發民主出光輝。

台灣人呢？數百年來造就的移民社會，七月台灣民主基金會公布民調，若中國武統台灣，有68.2%的民眾願意為保衛台灣而戰，較去年微幅上升，不願意的下降，這是隱藏潛伏在台灣社會的「台灣精神」。

只要受不當外力的霸凌侵犯，港台兩地的人民都會願意起身，對抗外力暴政，這是「反送中」背後讓我們看到的一課，任何想侵犯台灣這塊土地主權和民主的外力，都不該輕易嘗試，誤判形勢。

（台大研究生）

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