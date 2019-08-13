自由開講》香港正在用血淚捍衛台灣

◎張博翰

延燒多時的香港反送中事件，不僅引發包括元朗等多地流血衝突，黑社會與香港警方聯手鎮壓市民，更是完全暴露「中國特色」的治理方式；被逼至絕境的香港市民，並未因此放棄喪志，而是轉戰包括機場在內的各處，持續以游擊戰的方式與港府對抗。香港人為自由奮戰的景象，不只是震撼全世界有著相同價值的人們，與香港一海之隔的台灣，更是香港人以自己的血肉，所捍衛的其中一個主要對象。

香港人為自由奮戰的景象，不只是震撼全世界有著相同價值的人們，與香港一海之隔的台灣，更是香港人以自己的血肉，所捍衛的其中一個主要對象。（路透社）

香港人這一次會爆發背水一戰的能量，其實是累積自回歸中國以來二十幾年的不滿能量。從基本法二十三條、雙普選到數年前的雨傘革命，每一次的上街，都是對中國政府一再跳票的抗議；另一方面，中國政府大量開放內地移民赴港，排擠當地人的生活資源與社會福利，如今每七個的香港居民中，就有一個是中國內陸移民，街上的普通話，都已快蓋過香港話。

當政治權利、經濟權利嚴重限縮，直到最後一點人身自由的安全都不可得時，香港人走上街頭、以自殺明志，是一種書寫民族遺書的心情，向全世界控訴、求援，並且留下自己存在與抵抗過的紀錄。

香港人的犧牲，不只是為了捍衛自己的城市，更是以自己的生命，警示台灣所有對中國還抱有幻想的人們。一國兩制？和平共處？兩岸一家親？政治紅利與經濟紅利？香港就是台灣的未來。

香港人的犧牲，不只是為了捍衛自己的城市，更是以自己的生命，警示台灣所有對中國還抱有幻想的人們。（影片截圖）

香港人在台灣報紙的投書，是對自己與台灣人的訣別，他們知道面對中國共產黨，獲勝的機率幾乎是零。然而，幾乎是零不等於零，香港人寧鳴而死，不默而生；香港人向所有漢文化圈的人展現，什麼叫做時窮節乃見，一一垂丹青。

台灣人能做什麼？台灣人能做的，非常簡單，也非常沉重，而且香港人已經多次提醒著我們。台灣人能做的，就是好好掌握手中的選票，一票都不要投給主張與中國友善的候選人；台灣基進在去年的九合一選舉，高呼著「每一張投給韓國瑜的選票，都是通往地獄的車票」，對照選後韓國瑜去中聯辦卑躬屈膝的模樣，何嘗不是悲劇的預言？

投票之外，桃園、高雄都有在募集給香港抗爭者的物資；台北公館地下道也有連儂牆隔海聲援香港，更重要的是，遇到香港的朋友，不要忘了給他們一句加油。

只要台灣繼續堅持自己的民主體制，就能給抗爭中的香港無比勇氣。

（中小企業主）

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