自由開講》中共對香港的打壓，絕不是只要有抵抗力就好的「細菌」

◎李明中

從今年三月開始的香港「反送中」抗爭，在多場破百萬人參與的大型遊行後，香港人的怒火仍沒有消解，到昨天為止，已經是香港連續八周舉行遊行集會，抗爭發展至今，抗爭者的訴求已不只是反對「逃犯條例」，更是港人對香港政府、對中共「一國兩制」下，大幅壓縮香港自由的不滿，這些不滿不只是來自港人在抗爭受到的打壓，包括警察為維護政權而對和平抗爭的市民施暴，更深層的不滿來自於對北京政權恣意踐踏從港英時期，港人即習以為常的自由民主。說好的「五十年不變」、「港人治港」呢？看看香港，想想台灣。對於習近平在今年初發表的「告台灣同胞書」所提出的「一國兩制」，已經近在眼前，絕不是像某些政治人物所說的，只要有「免疫力」就不怕有「細菌」，香港現在的局勢演變，正是在告訴台灣人，若接受「一國兩制」、「九二共識」就是這種下場，千萬不能等閒視之。

在港英時期，香港警察執法的社會信任度是相當高的。但是，隨著近年港警的工作從維護治安變成協助政權維穩。在今年7月數次的遊行中，警察對一般市民施暴、毆打、拿出長槍指著抗爭者的畫面，激怒了整個香港，甚至讓香港的公務人員決定站出來譴責港警的國家暴力，否則是對不起自己身為人的良知。在近月以來，港警屢次對年輕的抗爭者投擲催淚彈、發射橡膠子彈，波及無辜的幼童，更對倒地的孕婦又踢又踹等等，許多無良警察對民眾施暴的影片在網路上廣為流傳，甚至還有具體證據指出，中共買通黑道，在元朗刻意圍毆抗爭者、對下跪求饒的民眾仍窮追猛打，企圖讓整場抗爭行動失焦，並透過扭曲的報導來抹黑抗爭者，將「破壞社會秩序」的責任歸給抗爭者，而不是打壓抗爭的警察及香港政府。

在今年7月數次的遊行中，警察對一般市民施暴、毆打、拿出長槍指著抗爭者的畫面，激怒了整個香港，甚至讓香港的公務人員決定站出來譴責港警的國家暴力，否則是對不起自己身為人的良知。（彭博）

今（28）日中國國務院港澳辦更出面再度抹黑原本和平理性的抗爭行動，稱香港的遊行是「少數激進份子實施的暴力活動」，且「嚴重碰觸一國兩制底線」，顯示北京完全無視數百萬香港人民對「黑警」的不滿，香港近日的抗爭之所以會出現這麼多讓國際社會震驚的暴力事件，全都肇因於港府的強硬鎮壓手段，警察不僅以武器攻擊民眾及前往採訪的記者，更包庇在街頭攻擊民眾的黑道，不公平執法的警察及香港政府已全然無法取信於市民，更讓台灣人看清中國所謂「一國兩制」背後的真相－「朕沒有給的，你不能要」。

無論是香港、西藏、東突厥斯坦或者台灣，正如中共隨時可以壓縮香港自由民主的空間，無論是警察執法界線、基本法的解釋或者普選，一切都是北京說了算，一旦踰越中共畫下的紅線，要面對的就是真槍實彈的街頭，過去承諾的「港人治港」說撕毀就撕毀，台灣自然不能再信「一國兩制」，同時，也必須明確拒卻對香港情勢毫無警醒的政治人物，若看到香港的現況，還能輕描淡寫地說，那只是細菌，而不是嚴正譴責國家暴力的政。治人物，在兩岸上的立場，實在令人置疑，在中共威權及自由民主間該如何抉擇，值得台灣人好好深思。

（政治所研究生）

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