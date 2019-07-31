自由廣場》看香港公務員「造反」

◎ 黃宗玄

香港警方廿七日晚間再次動用武力對付民眾，造成多人受傷，民怨再度沸騰。繼廿五日超過五百多名政府各部門的行政主任以公開信譴責警察失職後，多位港府新聞處主任，廿八日下午亦發布公開信，痛批香港當局過度使用武力、可恥，永遠「只有暴政、沒有暴徒」，要求特首林鄭月娥回應民眾的五大訴求。

這封發布在臉書粉絲專頁「公務員secrets」的公開信提到，本被要求政治中立的新聞處，在連日來香港動盪的局勢中，已沒有選擇中立的餘地，因為「保持中立和沉默等同支持施壓者，向惡勢力低頭！」

「反送中」運動至今，特首林鄭月娥領導的政府從未正面回應市民訴求，在面對記者質問時，只是跳針式的答話，卻每個週末要求新聞處，以政府發言人名義來譴責示威活動。更關鍵的是：「當七月廿一日元朗發生白衣人無差別襲擊市民事件時，新聞稿內容以激進及暴力等字眼形容示威者，但對真正打人的白衣暴徒，只以有人聚集及衝突輕輕帶過，不僅混淆視聽，並且可恥！」

想見，港府的這些作為，已大大地惹惱了為她背書的各新聞處人員。在面臨內心的悲憤與良心的拉扯間，多位主任聲明拒絕再為虎作倀，還特別提到：「要做好一個公務員的身分前，先要好好做一個人，身為真正的香港人，在大是大非問題前，必須有良知、有風骨，明辨是非善惡。」短短幾句話，道出了知識份子的高度！

先是五百多位行政主任，接著是多位新聞處主任相繼發表公開信，譴責港府最高階的長官，為台灣的我們帶來啟示：「唯有不屈從於強權、不卑躬屈膝地挺直腰桿，才不會愧對於往後的子子孫孫，也才能成為一個真正的人…！」

（作者為物理治療師，台南市民）

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