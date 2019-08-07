自由開講》香港本是手足，何來污染？！

◎一個在台香港人

昨日，柯文哲市長在自己創立的政黨成立大會中，嘲諷北京政府擔心中國人民受台灣自由民主之風影響而限制來台自由行，接著更開玩笑說香港人因為太愛來台灣玩所以才受到「污染」。

柯文哲開玩笑說，香港每年到台灣旅遊的人數很多，搞不好他們（中國）就會說，太多香港人到台灣旅遊，被台灣「污染」才會變成這樣。（資料照）

事實上，香港人的確很喜歡到台灣旅遊。據觀光局的統計顯示，2018年超過150萬香港人次到訪台灣，其喜歡台灣的原因乃是因為「人民友善」，而且香港人最常旅遊的台灣城市便是台北。

也許在柯市長眼中，這「污染」只是一個玩笑。但作為香港人最常旅遊的台灣城市之首長，居然以此高傲態度來評價台港兩地間的關係實在讓人感到遺憾，更教人懷疑第五年擔任台北市大家長的柯先生，是否真能掌握台港間的關係和發展，以及此態度是否真能可以對抗中國政府對台灣民主發展的影響力。

一直以來，從商業金融，到文藝、音樂、教育、社福、環保、農業等各行各業的台港人民交流均十分頻繁，在商場或國際舞台上也是可敬的對手。而在民主和政治的交流更從無間斷，從社會運動的形式到社區發展和組織經驗，因兩地文化和語言相近，相互欣賞也彼此學習，關係平等且情同手足。

或許，對一人一票選出的柯市長而言，此時此刻有點難體會香港人對民主、普選的渴望，及忘記爭取民主自由道路上的艱困。過去2個月來，香港人快速在「反送中」運動中覺醒、自我學習和成長。從10歲的孩子到近百歲的老人、家庭主婦主夫、街坊鄰里、網上巴打絲打（男性和女性網友）、各行各業的專業人士，以至公務員，都用自己的方法參與和支持這場運動。在拆穿一國兩制的美麗謊言後，他們正在用生命來跟高壓政權奮鬥，勇敢追求及捍衛民主自由的價值。我相信，香港市民在運動裡的力量絕非一、兩個國家或地方的「污染」可以促成；相反，他們勇敢對抗中國高壓控制的力量正感染和向全世界蔓延，而這更是台灣人民需要醒覺和理解的。

我相信，香港市民在運動裡的力量絕非一、兩個國家或地方的「污染」可以促成；相反，他們勇敢對抗中國高壓控制的力量正感染和向全世界蔓延，而這更是台灣人民需要醒覺和理解的。（美聯社）

最後，我想跟最近曾到訪或即將要訪港的台灣朋友說聲抱歉，不同形式的公民不合作運動可能阻礙或延誤了你的行程，而警察無差別發射的催淚彈也可能「污染」了你的衣服或行李。但我希望大家不要因此而討厭或放棄香港人，誠懇邀請你走到香港人前跟他們說句「加油」，打開彼此的距離，讓香港人在爭取民主的道路上可以感受到同樣曾經歷艱困爭取民主的台灣人之溫暖和「友善」。

（上班族）

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