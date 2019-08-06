自由開講》柯文哲唬爛過頭不怕觸法嗎？

◎木宇治

台北市長柯文哲近日為了自己組織台灣民眾黨的利益，不惜棒打蔡總統，意圖求取高聲量。然而，柯文哲此舉不只讓人難以取信，更使人懷疑這個政客的法律素質無量下探。例如今天突然講的，蔡總統身邊的人貪污很多！請問，柯文哲所指涉為誰？若非特定對象的唬爛，非常可能觸法，柯文哲知道嗎？

台北市長柯文哲近日為了自己組織台灣民眾黨的利益，不惜棒打蔡總統，意圖求取高聲量。（中央社）

根據刑法第171條規定：「未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪者，處一年以下有期徒刑」。就相關解釋的說明，該法解釋是說：「行為人雖然沒有指名道姓說誰做了這個犯罪的事，但還是指出了一個虛構的犯罪事實，讓刑事訴追機關開始毫無意義的刑事訴追工作，因而妨害國家司法權的行使，因此法律規定這樣的行為必須處罰，一般稱為『未指明犯人之誣告罪』。」

柯文哲市長無端含血噴人，喪盡政治人格。有臉說別人，卻無臉面對自己的問題。如果柯文哲可以這樣子隨便指責別人貪污，難道我們可以說柯文哲幕僚曾經密會遠雄，代表一定收了大巨蛋的錢嗎？大巨蛋工程一直延宕，是不是收錢才不敢拆？

而且柯文哲底下、旁邊真的沒有人收賄嗎？根據媒體今年的報導：「台北地檢署指北市府工務局衛生下水道工程處一名技工涉嫌向得標廠商收賄數十萬元」真的台北市政府沒有半件收賄案？是沒有還是消息被封鎖？另外，根據媒體報導：「2017年7月警方破獲一起「曉」酒店媒介色情案，從查扣帳冊中發現，每月4萬元、三節8萬元的代價，向中山一派出所多名官警行賄。」該案牽涉近十名警官涉案，交保金額高達350萬。這是柯文哲眼底下的警員大剌剌跟酒店收錢！

2019年初，根據媒體報導：「台北市立聯合醫院藥劑部陳姓主任、陳姓藥品管理組人員，涉嫌以民間協會名義承攬聯合醫院長照相關標案，「球員兼裁判」得標後，再以不實資料詐領公款300多萬元，遭檢廉搜索約談。」結果柯文哲表示不可能每個人的是聖人，至少一級首長沒有涉案。然而，柯文哲如此寬鬆的看待自己，那按照相同標準，請問蔡總統的幕僚、部長、院長哪位收賄下臺了？如果按照柯文哲台北市的標準就可自封清廉，那總統又何來貪污？

總統幕僚群，包含丁允恭等人，甚至之前柯文哲自己台北市政府發言人林鶴明都痛批柯文哲的言論。目前他們已經準備提起法律訴訟，以證自己清白。像是這種非特定人的羅織罪名，致使一堆人無端遭受懷疑，簡直是白色恐怖復辟！因為此舉是要受害者自證無罪，但沒有的事情怎麼證明呢？柯文哲市長不只嚴以律人寬以待己。而且法治素養怎麼低到如此，甚至以迫害他人清譽為喜？

我們要提醒任何有志大位之士，法治觀念非常重要。沒有發生的事情，不要胡亂指控。台灣現在是民主法治國家，唬爛是要付出代價，柯文哲市長請不要以身試法！

（學生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法