自由開講》韓國瑜只甘於當中聯辦應聲蟲嗎？

◎賈誼

最近香港因為反送中條例事件，抗爭一波一波，至今升高到大罷工，包含飛機地鐵都有人投入支持，但難道香港人就是喜歡抗爭嗎？香港從未是國際普遍認知的民主地區，反而把香港視為穩定法治的地區，但為何香港人民會突然一反常態的抗爭？而韓國瑜不認真思索香港人抗爭的原因，卻和中共同一口氣的說：香港是動亂云云。真不愧是進過中聯辦的第一人，既賣國也出賣靈魂，甘當中共應聲蟲也足夠載入史冊遺臭萬年！

韓國瑜真不愧是進過中聯辦的第一人，既賣國也出賣靈魂，甘當中共應聲蟲也足夠載入史冊遺臭萬年！（圖：取自中聯辦官網）

香港因為港府始終不願意對送中條例不再提出，做明確的承諾。且不斷否定香港人民追求法治自由，政治民主的訴求。導致港人無所不用其極的希望能讓港府態度鬆動，但香港政府方式詭譎，甚至讓黑幫滲透進來，教訓香港人民。如今，中共港澳辦正式開了記者會，有下述表態：「現時只有一個任務，就是「止暴制亂，恢復秩序」。」但這個定性為暴亂的語境，怎麼和韓國瑜入此似曾相識？

而香港的悲哀，源自於香港人民過去對香港的認知不足，搞不清楚中共的底線，以至於誤以為五十年不變其實是可以漸進的改變。但結果完全不然。如今後悔覺醒就必須付出和中共纏鬥的痛苦。而韓國瑜和香港的態度則是顯而易見的，他對反送中事件最驚人的表態叫做：沒聽過不知道。他對港府做過最驚人的動作，就是對香港特首略彎著腰，笑容可掬貌似有所請教地尋求林鄭月娥支持。

如今，中共港澳辦正式開了記者會，有下述表態：「現時只有一個任務，就是「止暴制亂，恢復秩序」。」但這個定性為暴亂的語境，怎麼和韓國瑜入此似曾相識？。圖為中國國務院港澳辦記者會（法新社）

而他進了中聯辦則還是最讓人感到頭皮發麻之事。根據媒體報導：「韓國瑜在中聯辦，很可能表達他想會見中國國家主席習近平的意思，當時他是高雄市長，希望之後有機會，能像前高雄市長陳菊一樣訪問北京，甚至能被習近平接見，在兩岸交流、兩岸和平、乃至兩岸的未來，做出更大貢獻。」

由上述報導可知，韓國瑜還沒當選總統就殷切期盼習近平的支持。而習近平今年年初提出一國兩制的台灣方案，更直接要求相關部門要更積極具體的落實。果然我們看到第一個去送頭的就是韓國瑜，接著是離開總統資政的宋楚瑜，這二位都直喊自己反對香港的一國兩制，甚至郭台銘都有過類似的發言，但他們從未就一國兩制台灣方案作表態！而有求於習近平的人，又怎麼可能把香港定調為被迫的合法陳抗呢？

韓國瑜還沒當選總統就殷切期盼習近平的支持。（路透社）

我們要提醒韓國瑜啊，不要把自己市長跟總統候選人的身分做矮做小了。陳菊當年身為高雄市長，是為了推動世界運動會順利舉行，基於此而出訪中國。甚至在公開場合對中共說出：「我們的馬英九總統！」請問韓國瑜敢嗎？為了見習近平而以受辱為喜，甘願為香港事件擦指沫粉，這種人還當過職業軍人，卻最無風骨最無國家軍人尊嚴，這樣子的人當總統，國家前途何止堪憂啊！

（研究生）

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