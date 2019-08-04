自由開講》陸客嗆韓謊言，嚇呆中的韓粉們醒過來沒？！

◎展昭

一對來自中國男女遊客，昨在桃園景福宮狂比「倒讚」，女遊客直言：「韓國瑜去國台辦下跪，好意思啊！」一旁男子也嗆聲說：「看看香港吧！亡國佬！中國人受到的苦難，就是你們台灣未來的命運，你們再這樣下去，是葬送了你們自己！」引發議論。

國民黨總統參選人韓國瑜到桃園景福宮參香，韓未到場前，一對來自中國男女遊客狂比「倒讚」手勢。（資料照）

評論員黃創夏說：「有些陸（中）客的腦袋比一些頭昏腦漲的國民黨群衆，或是迷信『團結謊言』的泛藍人物更清楚，一定要按讚。」他無奈表示：「不可思議，面對自稱來自中國的人嗆聲，韓粉竟然一改先前的凶狠驃悍？是嚇呆了、還是因為搞不清楚他們的『上國心意』所致？」可真是一針見血之論。

韓國瑜的國家認同錯亂也罷，也常以「庶民」代言人自居，其實全然經不起考驗，畢竟他自己也是國民黨權貴之一。

（翻攝自黃創夏臉書）

根據韓家的財產申報，韓國瑜夫婦擁有近6000萬元的存款及投資，數筆土地和房產別墅，數十張保單，以及豪華轎車。他們還擁有維多利亞貴族學校，三個孩子在國外求學，所費不貲。這樣雄厚的財力，能算是庶民嗎？

韓某人所謂「莫忘天下苦人多」，有可能包括所有軍警公教族群嗎？這些既得利益者不僅在職時領得比別人多，不敬業者更多，退休後也比其他族群領得多，能算是「苦人」嗎？年改後只少一點，所剩的還是遠比其他人多很多，難道會死嗎？同理心安在？反對年金改革最力的李X希說，韓國瑜說出了底層人民的心聲，獲得了廣大基層人民的共鳴，他與韓某也算苦人嗎？

韓某剛上任高雄市長時，藉口賣水果拚觀光，結果虎頭蛇尾不了了之外，可曾替社會苦人做過什麼嗎？韓國瑜頗有財力，卻吝嗇的分毫不出，卻假裝自己也是苦人，沒有競選經費，如今證明完全不是那麼一回事，可見這種人是假苦人之名，行斂財之實。

黃光芹替韓國瑜寫傳記，將原應自己拿的版稅捐給韓國瑜，韓家卻將錢存到自家戶頭，一毛都沒有拿出來競選。後來募到一億三千多萬的競選經費也是別人出錢，選後拿到數千萬元的競選補助款卻放在自己的口袋。這種人不貪心嗎？

韓國瑜做了十多年立委， 替庶民講過什麼話嗎？他太太做過多年議員，又替庶民做過什麼事嗎？競選市長總統前，韓家曾經做過甚麼公益事業？「莫忘天下苦人多」對於韓國瑜根本只是他騙選票的口號而已。這種人不是偽君子是甚麼？

陸客一針見血戳破韓國瑜的謊言，嚇呆的韓粉們醒過來沒？

（教師）

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