自由開講》韓國瑜拿鋤頭，宣傳原理師法共產黨？！

◎鄭釗瑞

國民黨第二十屆第三次全國代表大會即將於周日（28日）舉行，總統選舉提名人韓國瑜除了會發表演講，根據媒體報導，韓國瑜還將手持鋤頭，象徵「鋤」破民進黨「禍國殃民」的施政，讓乾枯的土地上長出「金錢樹」，讓台灣恢復生機。

國民黨週日全代會，韓國瑜將拿鋤頭造勢。（資料照，高雄市新聞局提供）

韓國瑜手拿「鋤頭」這樣的政治宣傳符號當然不是他自己的發明，韓國瑜曾在北京大學研究所就讀一段時間，對於中共的宣傳手法有相當的認識。從中國出走美國的異議作家余杰最近就曾經指出，韓國瑜那幾年到北京大學去，不是學五四運動的民族和國學傳統，而是在那邊接受中共的特定訓練。余杰也指出，韓國瑜對於口號與符號的使用，很顯然是受到毛澤東的影響。

被稱作是「毛澤東2.0版」的習近平，自擔任中共領導人以來多次要求要向毛澤東學習，時常引用毛澤東的名句，尊崇毛澤東的信號非常明顯。習近平今年四月參加北京義務植樹活動，習近平扛著鐵鍬走向植樹地點，引起中國網友一片好評，直呼：「真接地氣」、「這是真幹過活的」，在此同時新華網還刊登了習近平 1989 年的一張照片，當時擔任寧德地委書記的他，一把鋤頭扛在肩上，意氣風發地走在田埂上。

習近平手拿鋤頭當然不只是單純的使用農具而已，他還賦予政治上的意涵，要傳達「掃黑除惡」的理念，連幼稚園大門口都拉起了「掃黑除惡打早打小」的標語。

習近平今年四月參加北京義務植樹活動，在此同時新華網還刊登了習近平 1989 年的一張照片，當時擔任寧德地委書記的他，一把鋤頭扛在肩上。（作者提供）

前幾天韓國瑜為了防治登革熱爬樹查積水，雖然引發網路上韓黑們一片惡評與KUSO，認為韓國瑜是草包作秀。但無論是韓國瑜的「捧水聞」、爬樹，甚至是夜宿茂林鄉與原住民共舞，這些都是經過計算與設計的動作，為的是要塑造韓國瑜親民的形象。台灣歷史上最擅長這種宣傳方式的就是曾經留俄，熟悉共產黨政治宣傳工作的蔣經國。在韓黑們覺得韓國瑜作秀的同時，韓國瑜卻在旺中造神媒體的吹捧下，悄悄地度過高雄淹水與登革熱的危機。

韓國瑜不單單善於運用共產黨領導人慣用的身體動作，在口語傳播上也看得出受毛澤東的影響。評論中共的專家余杰最近就特別指出，過去毛澤東只用兩句話、幾個字，就變成一個符咒，對底層民眾實施催眠，讓他們跟著共產黨走，毛喊出「打土豪、分田地」，今天韓國瑜也說「發大財」，他認為是和毛澤東一樣的原理。

韓國瑜宣稱要用鋤頭「鋤」破民進黨的「禍國殃民」，但台灣人應該開始要警醒，不能發大財，土地長不出「金錢樹」都還算是小事，究竟藏在韓國瑜的口號與動作背後的危險是什麼？

（資深文字、政治工作者）

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