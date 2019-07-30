自由開講》庶民市長還是雲林土皇帝？

◎黃佳君

韓國瑜市長在28日的全代會被國民黨提名，正式成為國民黨提名的候選人，在全代會中韓市長的演講除了火力全開攻擊現在的民進黨政府貪污腐敗外，也不忘提起自己和人民站在一起，更自吹自擂自己是唯一帶領台灣發大財的一盞明燈。

韓市長是不是忘了自己才是真正的問題一籮筐，除了韓市長用選舉補助款發大財的爭議、還有違建爭議。左為李佳芬（資料照）

從28日韓市長的談話來看，韓市長主張將次的選戰先入為主的以「民進黨都貪腐」、「民進黨都在搞又酸又辣又骯髒的政治」做為主軸的定調，除了是在重申自己參選的正當性外，也在暗示「韓粉出征」，以民粹式、網路霸凌意見不同者的正當性，因為韓市長的口中，所謂的選舉是選民的戰爭，是選民用手上的選票去選擇出自己未來的戰爭。

但韓市長是不是忘了自己才是真正的問題一籮筐，除了韓市長用選舉補助款發大財的爭議、還有違建爭議，韓市長夫妻被爆料自己在雲林的豪華別墅，根本不符合法令規範、雖然是農舍但沒有農地農用整個建物都是違建。

韓國瑜夫婦豪華農舍沒有農地農用，雲縣府要求改善。（資料照）

除了農舍外，韓夫人日前又在被爆出祖墳也未依農地農用原則，將祖墳設於殯葬園區內，雖然李家祖墳設於89年，殯葬管理條例在91年頒布，按條例規定，農地或建地不得有殯葬等形式，原本基於法不溯既往原則，李家祖墳不違法，但根據西螺鎮公所表示，李家在設墳時應申請而未申請，如果此事為真，那李家祖墳的設立也不符合法令規範。

但筆者看來「違法豪華農舍、選舉發大財、不符合規範的祖墳」反倒是比較符合貪污腐敗的定義，畢竟像土皇帝一般的在地方橫行霸道，不用工作竟有錢可以辦貴族學、拿校務基金蓋違法農舍、沒經過登記就將農地拿來做為殯葬用地，這些都不是一般庶民可以辦到的事情。

根據西螺鎮公所表示，李家在設墳時應申請而未申請，如果此事為真，那李家祖墳的設立也不符合法令規範。（資料照）

所以韓市長真的是庶民嗎？還是僅是以庶民自居的雲林土皇帝呢？

或許可能會有韓粉拿近來蔡政府所爆發，國安單位以「職務之便」利用總統出訪走私超量菸品，來護航韓市長這些非法的行為來營造一種，蔡政府問題更大的假象。

但別忘了蔡政府的這些問題不但積弊已久是長年的陋習，更是在總統本人不知情的前提下所為，而且在問題爆發之後，蔡政府選擇的清理國安單位的陳垢，除了大動作撤換國安局長、總統府侍衛長更下令撤查到底絕不包庇。

反觀韓市長難道要主張自己對於家人的違反行徑、自己靠選舉財產變多的這些事實一無所悉嗎？

所以說韓市長與蔡政府所出的問題根本不一而足，不能類比，在蔡政府下令撤查失職人員到底的時候，請問韓市長又針對自己家人的違法事情做了主張呢？

因此，奉勸韓市長在訂調選戰主軸的時候，還是小心一點好，否則偷雞不著蝕把米，得不償失，屆時攻擊全部倒打自己才會因此欲哭無淚！

（研究生）

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