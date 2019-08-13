胡，怎麼說》罪魁中共！禍首林鄭！可憐香港！

罪魁就是中共！禍首就是林鄭！在一國之下，中共就是刀俎、香港成為魚肉，可憐香港！

香港局勢急遽惡化、對抗升高、暴力升級，幾乎已到內戰邊緣，罪魁禍首就是中共、林鄭兩個！除了這兩個，誰都沒能力與本事把局面搞壞成這樣，而且還看不到盡頭。

罪魁就是中共！禍首就是林鄭！在一國之下，中共就是刀俎、香港成為魚肉，可憐香港！圖為港人用林鄭月娥的頭像製作成冥紙以表不滿!（路透社）

中共對香港人民展開全面性「文攻武嚇」，把反送中抗議定性為「恐怖主義」，汙衊示威者為「惡性腫瘤」，宣稱將動用手段切除，以止暴制亂。

其實，以上大部分惡毒的話，中共送給自己差不多剛剛好而已。中共就是一黨專制恐怖主義的罪魁、林鄭硬推送中條例製造暴亂的禍首，要初除「惡性腫瘤」，就應率先切除中共罪魁、林鄭禍首這兩大惡瘤！

中共政權利用林鄭制港、林鄭用暴警制人民、暴警用開槍掃射、以布袋彈近距離直射造成人民重傷失明、發射催淚彈如雨下毒煙迷漫街頭、暴力圍毆反送中示威者，種種惡質喪心病狂行徑制人民，把人民當敵人下狠手，猶嫌不足，更放縱黑道份子持棍棒攻擊示威者，還喬裝臥底假扮示威者再栽贓嫁禍。香港暴警反正仗著背後有「林鄭撐」、而林鄭背後仗著有「中聯辦撐」、「港澳辦撐」、再上頭還有「中共撐」。

這名女子11日晚間在尖沙咀警民衝突中，遭港警以布袋彈射破眼罩、擊中眼睛，當場血流如注，且傷口附近有骨碎情況。（歐新社）

從中共政權-林鄭特首-港警加黑道，從上往下，層層威嚇鎮壓，再從暴警加黑道的暴力升級-林鄭-中聯辦及港澳辦-中共政權，從下往上，層層背後撐腰，罪魁中共、禍首林鄭的事實就十分明顯了。

問題在一國！香港在中國管治下，成為中國的一部分，在一國之下，中共就是刀俎、香港為魚肉，可憐香港！

香港人民反送中，讓人感動、敬佩、愀心、更悲壯的原因，就是這是一個在沒有未來中，用血、用淚、用身體、用生命在爭未來一絲絲希望的犧牲行動，這裡沒有核心組織、沒有英雄聲名、沒有個人光環....，共同的希望是能為香港保住最起碼的自由與尊嚴，面對的卻是鎮壓手段野蠻狠毒的專制強權中共。即使明知如雞蛋撞大鐵板，仍勇敢挺身而出力拚！

「一國」才是問題，「兩制」不是問題，香港屬中國，就是一塊壓在香港頂上的大鐵板。香港人民抗議「送中條例」是因這將毀掉「兩制」，讓香港的自由淪喪、人權泯滅，中共就用「一國」壓扁你、碾碎你，誣指反送中是西方勢力背後操控港獨反中的棋子，叛國、叛逆、叛徒、漢奸、民族罪人、顛覆國家政權等等抹黑的莫須有罪名，就透過中共御用黨官媒及扈從港台紅色媒體扣下。

香港人民反送中，讓人感動、敬佩、愀心、更悲壯的原因，就是這是一個在沒有未來中，用血、用淚、用身體、用生命在爭未來一絲絲希望的犧牲行動，這裡沒有核心組織、沒有英雄聲名、沒有個人光環....，共同的希望是能為香港保住最起碼的自由與尊嚴。（路透社）

從香港在「一國」之下、在中共專制政權之下的遭遇，回頭看台灣，國民黨黨魁吳敦義竟然無恥無下限的稱頌這樣的中共「開明」、承認一個中國、要與中共在一中之下簽和平協議、藍營縣市長等人士還上京去跪求恩賞放行中客...；更不堪入目的是，幾個有志參選總統的政客，整天想的都是討好中共、對香港反送中的發言不敢越紅線、唯恐觸怒中共...，他們根本個個就是台灣版「林鄭」！都是可能禍害國家的台灣版「禍首」！

從香港在「一國」之下、在中共專制政權之下的遭遇，回頭看台灣，國民黨黨魁吳敦義竟然無恥無下限的稱頌這樣的中共「開明」、承認一個中國、要與中共在一中之下簽和平協議!（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法