自由開講》威權與黑道：白衣人身後是誰的一國「兩治」？

◎余止

本週二（7/21）堪稱近代香港史上最黑暗的一日，香港政府放縱「白衣黑道」在元朗實施攻擊，導致45人受傷、1人命危，所謂的一國「兩制」已成為黑白道共治的「兩治」。我們不免好奇的是：這些持著鐵棒的白衣人，身後最大的支持者是誰？威權政府透過黑幫作為打手，真的是新鮮事嗎？

我們不免好奇的是：這些持著鐵棒的白衣人，身後最大的支持者是誰？威權政府透過黑幫作為打手，真的是新鮮事嗎？（路透社）

其實，威權政府利用外圍黑道作為達成政治目標的工具，其來以久。例如1927年，國民黨利用有「上海皇帝」之稱的杜月笙發動政變，以逮捕共產黨與國民黨內部的反對派。杜月笙的手法以黑道來說甚為「傳統」：他先設宴邀請上海共產黨的工人領袖，隨後用棍棒打昏，然後直接「活埋」在某個不為人知的角落。另外，談到黑幫介入政治的歷史，也不能不談到1984年轟動國際的「江南案」。當時情報局暗中指示竹聯幫派出刺客，以暗殺正在撰寫博士論文的劉宜良（筆名「江南」），主要罪名居然是因為他「不忠黨愛國」。因此，在一個平凡的早晨，兩名竹聯幫的刺客只穿戴了簡易的偽裝，在美國舊金山大街上，直接用左輪手槍向劉宜良的身體開了三槍。

1927年，國民黨利用有「上海皇帝」之稱的杜月笙發動政變，以逮捕共產黨與國民黨內部的反對派。（維基共享）

更近期的事件，如前年「中國新聲音」於台大舉辦演唱會遭學生抗議，愛國同心會派出黑衣人持甩棍打傷學生。這些鮮明的例子告訴我們：黑幫成為政治人物達成政治目標的工具絕非是新鮮事，甚至在民主自由的保護傘下，威權政府仍可透過「代理人」來干預台灣民主。

更近期的事件，如前年「中國新聲音」於台大舉辦演唱會遭學生抗議，愛國同心會派出黑衣人持甩棍打傷學生。（資料照）

我們要認知的是：黑幫極有可能成為中共滲透台灣民主的「代理人」，並且被作為在社會創造恐怖氛圍、危害社會安定的工具，這個問題不只是香港才需要面對的問題，而是所有追求民主自由的人都該嚴肅面對的課題。因此，應趁早立法禁止「中共代理人」干預台灣民主，建立防衛民主機制，元朗事件不該在台灣重演。

圖為香港人首次在台媒刊出廣告感謝台灣，就選了今天（26日）出刊的《自由時報》頭版半版，直呼「保衛台灣重奪香港」。（資料照）

（學生，高雄市民）

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