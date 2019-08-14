自由開講》國共兩黨都以奧步取得政權！今日香港明日台灣？！

香港的今日，可能就是台灣的明天。（彭博）

◎郭靖

近日香港警察「臥底」喬裝反送中示威者，引發輿論譁然。示威者13日再度到香港國際機場集會抗議，卻發現多名疑為中國公安喬裝，混入示威人群中。其中1名男子被群眾逮住，一度暈厥，然而當救護人員趕到，上了救護車，被媒體拍到睜開雙眼。

有港人發現疑為中國的公安喬裝成示威者並混在示威者中。（圖擷取自臉書＿龍獅報）

國民黨也常用此招數，先唆使暴徒製造歐打警察事件，引起民眾同情心，然後藉口鎮壓。

1977年11月19日，台灣縣市長與省議員選舉投票日。那天中午中壢國小投票所選務人員舞弊，把投給黨外縣長候選人許信良的選票搞成廢票。下午三時群眾圍聚中壢警局抗議，傍晚時分推翻警車，午夜更有人縱火燒警局。張富忠《選舉萬歲》為這個事件保存完整的歷史見證。

但是究竟是誰領導群眾縱火燒車與警察局？便衣憲警與軍人！2014年媒體採訪當年縱火者，受訪者坦承自己是國民黨便衣憲警，而推倒警車者也多是國民黨指派的現役軍人。憲警也開槍射擊三個青少年，造成兩死一傷：射殺中央大學學生江文國，19歲的張治平送醫不治，16歲少年劉世榮身中數槍身亡。

憲警也開槍射擊三個青少年，造成兩死一傷：射殺中央大學學生江文國，19歲的張治平送醫不治，16歲少年劉世榮身中數槍身亡。（資料照／圖擷取自《我是中壢人》臉書）

1979年12月10日舉世各國慶祝人權日，台灣卻爆發美麗島事件。當晚六點鐘《美麗島雜誌》人員聚集在高雄市遊行，朝向新興分局前大圓環前進。黃信介演講，要求解除戒嚴與言論自由。國民黨預先收買地痞流氓冒充支持者，手持火把攻擊憲警。八點半，鎮暴部隊未暴先鎮。他們包圍群眾，扔擲催淚彈，投射探照燈，逐步縮小包圍圈，故意挑起警民衝突，然後再鎮壓民眾。媒體濫肆謾罵黨外人士，例如「剷除國賊、人人有責」等。御用打手學者也在中央日報連署，譴責美麗島叛亂份子、暴力份子。

國共兩黨都以奧步陷害對方，取得政權，只是國民黨確實腐敗，「技術」也不如人，所以輸給共產黨。但是國民黨記取教訓，用在台灣人身上，許多民眾卻不自知，以為暴徒先打人，政府才鎮壓，以致現在有許多無知的台灣人還在幫國民黨欺壓自己人，如支持韓某的就有一些台灣人。他們認為小英政府「腐敗」，卻不知國民黨才是真正腐敗的祖師爺。

1979年12月10日高雄爆發美麗島事件。國民黨預先收買地痞流氓冒充支持者，手持火把攻擊憲警。（圖片來源:網路）

韓某人還蓄意隱瞞他消失的十七年到底在中國幹甚麼，明明是北大管理學院博士班畢業生，卻還否認，可見其城府甚深。能進去北大管理學院讀書的港澳台學生，都必須承認一國兩制，裡面中國籍師生都是中共高幹或其子弟，這種學院畢業者的素質如何，可想而知。

總之，如果大家的頭腦不清楚，仍然盲目支持國民黨與韓某，則香港的今日，可能就是台灣的明天。

（教師）

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