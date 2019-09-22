自由開講》面對斷交國民黨更能體諒習近平？

◎張柏倫

根據國安團隊的情資，中共正發動由習近平一手主導，打壓台灣外交、軍事與觀光的「台灣介選計畫」。該計畫在預算無上限，目的就是為了影響台灣大選，打擊台灣的士氣，藉以舒緩習近平在黨內四面楚歌的冏境。

而在「台灣介選計畫」的作用下，索羅門轉向承認中共，且在索羅門轉向的一週內，吉里巴斯也無預警的承認中華人民共和國。

面對中共的打壓，蔡政府除了表示不會輕易退讓，會緊緊守護台灣尊嚴外，更表示「對於一國兩制，我們的答案只有三個字，就是『不可能』」，再次表達政府不會在威脅下妥協的一貫立場。

民進黨政府立場一致，堅定的向台灣最大的威脅說不，立場堅定。

而台灣最大的在野大，卻也立場一致，在中國打壓台灣時，選擇先將問題怪到執政黨身上，對中國因素對台灣外交關係的打壓視而不見。因為在近幾次斷交時，國民黨的聲明中永遠都是先罵執政黨與外交部長不努力

，然後要求總統、外交部長負起政治責任。

圖為韓國瑜國政顧問團總召集人張善政（中）與外交小組顧問陳一新（右）、前駐紐西蘭大使介文汲（左）召開記者會，表示蔡總統三年多來的表現，證明她是一個「斷交總統」，要求蔡英文總統應該為外交休克道歉，外交部長吳釗燮下台負責。（資料照）

或許會有人主張，在野黨監督執政黨是在野黨的天職，是天經地義，但是中國打壓台灣，想要台灣接受「一國兩制」是事實、惡意的以金錢競逐台灣邦交國也是事實，但國民黨除了指責民進黨外，做為台灣的一份子，卻完全不見對於中國的批判。

這種對中國隻字不提，完全不批判的做法，讓人不禁懷疑，比起諒解政府、外交人員在前線承受的壓力仍不敵中國銀彈攻勢，盡忠職守仍無法挽回邦交國向中國靠攏、倒戈中國的壓力，難道對於國民黨而言，更能諒解習近平因為政治壓力，而對台灣進行的外交略奪？

不然怎麼不見國民黨對中國有任何一聲的批評？

雖然筆者不認為習近平，所做的以金錢競逐的方式買下這些邦交國，真的可以打擊到民進黨政府。因為台灣人民早已對這種「以金錢競逐」邦交國的做法，感到反感，大多數的民眾甚至認為，中國這種將台灣邦交國買走，導致斷交反而是一種省錢的做法。

雖然斷交可能對台灣政治影響力有限，但是終究是對台灣外交的一種打壓，也是一種中國用以影響台灣內政的手法，面對中國介入台灣民主，傷害台灣主權完整性，做為一個生活在台灣這座島嶼上的人民，都應該一致砲口對外，捍衛台灣得來不易的民主生活。

國民黨，一而再，再而三的表態，無論是行為一貫的從不怪罪中國對台灣的打壓、想要跟中國簽訂實為投降協議的和平協議，或是到最近阻當民進黨訂立「中共政治代理人法」，都是反復的告訴人民，國民黨是和中國站在一起，比起台灣的主權與國家尊嚴，國民黨更不願反抗中國對台灣一切不合理的侵略。

所以筆者認為，如果台灣這塊土地是生活在這塊島嶼上，所有人民的最大公約數，那麼無論是台灣派或是中華民國派，都應該在2020的總統大選選擇最能守護台灣這塊土地的民進黨政府繼續執政，這樣才能真正確保，我們民主的生活能夠繼續下去。

（台北大學法律研究所）



《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法