自由開講》國民黨軍系前國大的諍言：閃爍紅光的韓國瑜

◎夏雨聲

根據媒體報導，曾在國軍政戰擔任反統戰退伍中校、前國民黨大陸工作委員會機要秘書，也是前國民大會代表、郭台銘老虎軍團成員之一黃澎孝指出，韓國瑜是台灣第一位簽署充滿紅色光芒的無色覺醒十大主張第一人！這樣子的人假如出任台灣的總統，必然是一場災難。

郭台銘老虎軍團成員之一黃澎孝指出，韓國瑜是台灣第一位簽署充滿紅色光芒的無色覺醒十大主張第一人！這樣子的人假如出任台灣的總統，必然是一場災難。（圖片擷取自《年代向錢看》Youtube）

黃澎孝近來頻上媒體，他表示自己一輩子與共產黨的心戰統戰纏鬥，共產黨的伎倆他一看就知道。而如韓國瑜這樣子的人他更是想知三十年的舊識，兩人同是鄰近眷村出身的國民黨員，他對韓國瑜的行徑瞭若指掌。當他看到一個閃爍共產黨光芒的媒體，忽然不斷為他曾經認識的那個韓國瑜造神時，他便嗅到事情不對勁。

最近中時蔡衍明主動揭秘，表示柯文哲不願意接受他的十大無色覺醒主張，反倒是韓國瑜樂於接受。讓韓國瑜聲勢突然間一飛衝天，但是黃中校一去看十大主張就發覺這個不得了。他特別因此當面向一位國安退役上將解說為什麼這樣子的韓國瑜絕不能支持。

若我們看十大主張第一點，「認同兩岸一家親，同根同源，台灣人就是中國人」，就是要台灣跳脫意識形態鬥爭，讓兩岸民眾擁有更多契機了解彼此、融合為一體。上述說明，本質就是要將兩岸融為一體，就是統一，光第一點就沒有談得空間。

第二點更可怕，「取消兩岸交流的各種障礙，幫助台灣人認識現在的共產黨，大陸人理解台灣的需求，以達到兩岸人民心靈契合，政經融一」。什麼叫認識現在的共產黨啊？難道以前的共產黨不能談，現在就可以嗎？更不用說「政經融一」怎麼看都讓人怵目驚心，竟然遮都不遮，還直指是要在政治和經濟上統一，代表以後恐怕是假民主都沒有了！

第三點，「摒棄政黨惡鬥，讓海峽兩岸各黨比賽愛台灣」。共產黨竟然可以公然的介入台灣內政？

第四點：「擁護海峽兩岸和平發展，願以開放態度，討論未來兩岸人民能接受的統一步驟與模式」。這個就是2019年1月初的一國兩制台灣方案啊！中時集團竟然這麼厲害提早一年就告訴台灣人民，若說這個媒體不是國台辦指揮誰會信？

光是這四點，韓國瑜如果接受，不光是擔任總統，連當台灣任何一個民選首長或代表都不夠格！憑什麼利用台灣的民主制度來消滅自己的國家啊？

黃澎孝當然也再次證實韓國瑜不過就是個坐不住的毛躁人物，怎麼堪當總統啊？連他這樣子一個十幾歲就入黨的資深黨員都無法接受自己深愛的執政黨提名一個人品如此的總統候選人。

黃澎孝的言論再次證實韓國瑜不過就是個坐不住的毛躁人物，怎麼堪當總統啊？（資料照）

擔任更不用說，閃爍紅光的韓國瑜不只人品不足任高位，是連政策主張都沒有成為國民黨總統提名的資格。猶記吳敦義說過，支持一中同表的人連當黨員的資格都沒有，那麼當總統候選人夠格嗎？日前還有日本大媒體指出韓國瑜是北京力挺的候選人，而現在則是連自己人都出來質疑韓國瑜，請問韓國瑜還能再對十大主張這樣子可怕的東西默不作聲嗎？小心再沉默下去，換瑜的十月不是不可能到來喔！

（政治研究）



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