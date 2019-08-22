自由開講》韓市府無厘頭炒作新聞，高雄觀光淪為噱頭式活動

◎簡煥宗

近期韓國瑜市長聲稱當選後不曾打過麻將，卻被爆料在過年期間於峇里島打麻將並被公布照片，作為韓國瑜子弟兵的潘恆旭局長隨即跳出來宣布將在三鳳中街舉辦衛生麻將大賽，這種炒話題、噱頭式的觀光活動，實在無法幫助高雄觀光，更無助於長期推廣高雄的觀光市場。

高市觀光局長潘恆旭。（資料照）

過去高雄因為國家政策因素，長期為臺灣重工業所在，雖然帶給臺灣不少經濟奇蹟，然高雄卻也飽受重工業所帶來的環境困擾，五年前更發生半世紀以來最嚴重的石化氣爆災難，這樣的痛使高雄近幾年積極尋求產業轉型，而觀光即是這轉型的出路之一，這項全球力推的無煙囪產業將替各地帶來無限的商機。

在陳菊主政時期，就規劃「亞洲新灣區」，讓高雄朝「港市合作」的方向，擴展本市的國際能見度，打造屬於高雄市中心商業區。在灣區中規劃高雄展覽館、港埠旅運中心、海洋文化及流行音樂中心、總圖書館等大型建設，企圖重新打造高雄港埠的天際線，這些都努力翻轉高雄工業城市的宿命，更帶動整體高雄市影視、數位內容、會議展覽、文化創意、水岸遊艇等觀光產業的推進。

然而韓國瑜市長上任後，韓市府所提出的「特色觀光，玩轉高雄」觀光政策，無論是愛情產業鏈主題旅遊，迪士尼、F1賽車、賽馬場等，幾乎都是只聞樓梯響，不見人下來的口號；另外為了表彰對高雄有記憶的明星，觀光局喊出「鳳飛飛日」、「余光中日」等名人活動，甚至發生未事先告知家屬引發家屬不滿，或根本沒編列預算的狀況。觀光局潘恆旭局長時常利用韓國瑜市長作為話題炒作舉辦觀光活動，無論是土包子大賽、光頭日活動，或者是現在即將在過年舉辦的衛生麻將大賽，這種無厘頭的炒作新聞，都變成噱頭行銷，曇花一現的活動。

這些活動沒有經過長期的規劃，更忽略對於觀光環境的基礎調查、策略研究，與在地脫節、去脈絡的活動，讓高雄的旅遊品質每況愈下，旅人無法了解高雄在地特色，而這樣的活動因為缺乏與在地的連結，時常成為旅客僅來高雄一次性消費。而噱頭式觀光活動更可以直接任意移植到臺灣其他城市，使旅人在選擇旅程時認為不一定需要前來高雄。噱頭式觀光活動只能炒作一時媒體輿論，長遠來看無法帶給高雄觀光的實質發展。

我要呼籲韓市府，高雄有許多獨特的魅力所在，無論山海河港，或是歷史文化資產等，同時也擁有許多在地活動或節慶來讓旅人駐足。我們需要的是高雄城市的觀光遠景，能全面提升高雄觀光遊憩品質的策略，我們不需要噱頭式，一時炒作的活動。

一座城市的觀光底蘊是需要先了解城市本身的價值所在，將屬於高雄特色不斷整合、提升，並且透過創意加值與加乘，串聯不同領域的專家學者彼此溝通協調，進而打造高雄在地、高雄特色的旅程。此外，更需要針對觀光基礎設施環境持續精進並改善，打造永續發展的觀光策略，讓這股拉力持續吸引旅人前來。我們應將觀光點彼此互相連結，成為一套完整高雄款的特色行旅，讓旅人能感受高雄，體驗高雄，進而愛上這座港都的迷人魅力，促使再次造訪這南方最閃耀的一顆星。

（高雄市議員）

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