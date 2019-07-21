自由開講》誰才能勝任高雄市長？

◎展昭

高雄市長韓國瑜19日晚間開設二級災害應變中心，在會議結束後，被發現竟然現身高雄市餐飲職業工會的廚藝展飯局現場，被網友拿來與冒著風雨在高雄視察的陳其邁相比，網友氣炸怒轟：「太過分了」。

陳其邁19日夜晚到高雄視察，韓國瑜則出席餐飲工會活動。（左圖取自陳其邁臉書，右圖取自臉書粉絲專頁「林后可可園」）

韓國瑜19日晚間前往博愛二路「高雄林皇宮」，出席高雄市餐飲職業工會舉辦的「2019高雄市餐飲廚藝展」，被參與活動的「林后可可園」拍到入餐桌席與來賓互動，並貼在臉書粉絲專頁上，照片中能看見韓國瑜坐在餐桌前，引發網友不滿。

一個下班去勘災，另一個下班去參加宴會，怎麼差很多？韓某人穿青蛙裝到下水道表演了幾分鐘就被中天新聞捧為勤政愛民，小英與蘇院長努力了好幾個月就被黑卡誰，像話嗎？

高雄市一大城市，不比鄉鎮里，居然可以一心二用，既想當市長，又想選總統，怎麼會有如此貪心之人？何不乾脆直選中國國家主席或世界總統，可以一勞永逸，不用再怪東怪西？

只有不學無術的草包，才會騎驢找馬，永不滿足。目前是民主時代，不是威權時代，由萬年國會老表選總統，只靠想恢復18%的人支持，夠嗎？這些人自私自利也罷，為何有一些沒有18%可領的人也支持韓某，腦袋是否秀斗？

到底誰才能勝任高雄市長，難道還不清楚嗎？韓某人如果無心在高雄，何妨趕快辭職讓賢？那種貪心的模樣，不就是國民黨的特徵嗎？例如有許多國民黨高官，家財都已萬貫，卻還不捨得18%，可知恥嗎？

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法