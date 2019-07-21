自由開講》建商真墅民！小心國民黨換「韓」成功？！

在高雄市長選戰期間，韓市長主打「庶民市長」，以「一瓶礦泉水，一碗魯肉飯」的形象，再搭配上特定媒體刻意炒作，成功的帶起一波「韓流」。現在，將韓市長奉為神祇的韓粉們，成功的讓韓市長通過國民黨總統初選，若沒有「被換柱」，韓市長將成為國民黨正式的總統候選人。

韓市長上任後，市政爆發眾多爭議，例如，短短幾個月讓愛河變回國民黨執政時的又髒又臭，而且加碼色彩繽紛，水面時而轉綠、時而轉為「巧克力星冰樂」的顏色，前兩天更出現漂浮黃金色的愛河水。高雄市府每次都能出解釋，反正千錯萬錯，絕不是韓市長統御無方，整天請假選總統的緣故。

高雄愛河一隅照片曝光，除了變成「大便色」之外，水面上還浮著不明渣渣，畫面曝光令網友大呼「噁爆」。（民眾提供）

除了愛河一舉乘坐時光機回到20幾年前，更出現政務官跟民眾在網路上對罵、官員出席「非法小三通」開幕典禮，引起檢調單位調查。甚至又發生高雄市各處雜草叢生，連路上紅綠燈被沒有修剪的樹葉蓋住，用路人連號誌都看不清楚的慘況。

最誇張的是，號稱上任都在專心「清淤泥」，以「清淤泥」做為「亮眼政績」的韓市長，宣誓要讓高雄在颱風中沒有災情，卻運氣不好，老天不幫忙，話剛講完，高雄市立刻泡在雨中，四處傳出淹水災情，水深最多竟然達到30公分。

高雄楠梓區泰昌街大淹水， 愛河上游接近仁武八卦寮地區一度水深及腰。（翻攝畫面）

市政亂七八糟，韓市長的個人形象也一路崩壞。一開始，先被爆出韓市長在選舉期間收了黨中央介紹金主的4000多萬元，韓市長失口否認後，加碼表示，如果有收四千萬，就要辭職以示負責，結果後來證明韓市長收了1億多元，不過韓市長可能認為，「收了1億多，不是收了4000多萬元」，所以也不用履行承諾，下台為自己的言行舉止負責。

除了收錢不像庶民，韓市長夫妻更被起底在雲林擁有「違建的豪華農舍」，韓市長夫妻先是心虛的雇人拆除部分違建，結果剩餘的部分經過縣府勘查後，還是被認為是違建。

對此韓夫人竟鬼扯表示，農舍是在「2002年向原住戶購買作為住家用，因是買賣取得，地上既有建物應屬合法，之後曾為了小孩運動增建一室內空間」，結果經過報社記者用google map比對，發現韓夫人和市長一樣說話不老實。

因為在2011年的地圖中，農舍屋頂疑似出現施工中骨架，2012年農舍外觀變胖又變高，2012年農舍主建物剛建好，窗台沒有欄杆，而停車場、籃球場根本還沒完工。

不過韓市長的豪宅會長高又長胖，其實並不意外，因為韓市長夫人根本就是建設公司持股90%的大股東，而且除了現在居住的豪華農舍外，根據新聞所報導，韓市長夫妻還有「比佛利莊園」千萬透天豪宅，以及韓市長在北農時期購買的一棟市價超過6000萬的南港豪宅，但是啟人疑竇的是，這棟豪宅並未登記在韓市長名下。

不過韓市長的豪宅會長高又長胖，其實並不意外，因為韓市長夫人根本就是建設公司持股90%的大股東！（資料照）

如果這些消息都是真的，筆者想問，韓市長所體現的是「庶民」精神，還是「墅民」精神，根本就是「好野人」的韓市長，真的能「莫忘世上苦人多」嗎？

另外值得觀注的是，韓市長為什麼買了6000萬的「豪宅」，要登記在別人的名下，難道不怕被侵佔而捲款潛逃？還是韓市長在規避什麼爭議？而房子若現在已經脫手，則售出的價金究竟去了哪裡，為何沒有申報？

韓市長現在滿腦子想選總統，但韓市長不要以為自己民調贏了，就可以代表國民黨參選。

因為依照國民黨的黨性，「換韓」根本輕而易舉，畢竟2015年的國民黨前主席洪秀柱，也以個人支持度50%、政黨對比50%的支持度，超過國民黨民調的30%防磚條款，並且在全代會被通過提名，結果最後還是被黨內其他大老聯手換掉。

韓市長現在滿腦子想選總統，但韓市長不要以為自己民調贏了，就可以代表國民黨參選。（資料照）

換柱教訓殷鑑不遠，而韓市長個人問題叢生、市政廢弛所帶來的爭議，比起當初主張急統言論的小辣椒，可是有過之而無不及，韓市長要小心，可別和洪前主席一樣陰溝裏翻船，到時候不只高雄市長被罷免，連預計要入袋的「總統選舉補助款」都會和煮熟的鴨子一樣飛走！

（作者為高雄市民）

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