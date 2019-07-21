自由開講》蔡總統出訪最後一站再次劃下台美關係新里程！

◎孟青城

蔡總統正在「自由民主永續之旅」的最後一站，日前已出訪四個加勒比海友邦，並過境美國紐約，獲得友邦和美國高度的讚賞，可以說是驚奇不斷。今天蔡總統過境丹佛，在丹佛分別與科羅拉多州州長波利斯、參議院外交委員會亞太小組主席賈德納會面，並且與僑界人士晚宴，也公開發表演說。這次過境是科羅拉多州有有史以來第一次有台灣總統來訪，過去我國總統過境多是造訪沿海城市，這是我國總統第一次到訪美國內陸城市，再度展現台美關係更進一步的進展，又創下台美關係新的里程碑。

今天蔡總統過境丹佛，在丹佛分別與科羅拉多州州長波利斯、參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（右）會面，並且與僑界人士晚宴，也公開發表演說。（中央社）



在此次會談中，賈德納表示此刻是台美關係有史以來最好的時刻，這也是一場深具歷史意義的到訪，他也和蔡總統深入討論台美安全和經濟議題，更提到會進一步推動「亞洲再保證倡議法案」，進一步促進美國和台灣之間的聯繫。他也指出美國會持續對台進行常態化軍售，顯見美國不會在中國制裁之下屈服。而蔡總統也特別感謝美方對台的支持，包括軍售和相關法案，也特別點名近來香港局勢緊張，台美之間應該在香港議題上進行更多合作，同時也要共同因應訊息帶來的衝擊與挑戰，如果台灣能夠在這次選舉中創下更好的典範，這會給世界更多國家更佳的示範效果，代表台灣有足夠堅強的民主防衛機制，能夠對抗假訊息的滲透。

除了台美之間深化安全、經貿和民主價值以外，蔡總統也和科羅拉多州州長波利斯交換意見，雙方探討再生能源及產業革新的方向，以及高教之間的研究和合作。本行重頭戲是蔡總統將拜參訪美國國家大氣研究中心（National Center for Atmospheric Research, NCAR）、地球觀測實驗室（Earth Observing Laboratory）以及國家再生能源實驗室（National Renewable Energy Laboratory），彰顯產業永續和台美科技合作的新進展。大氣研究中心正是我國福衛七號計畫的美方負責單位，它是國際上最重要的大氣科學研究機構，從80年代起就與台灣展開多項天氣實驗和航空合作，近年來在「福衛三號」、「福衛七號」等合作項目上，更是貢獻良多。而國家再生能源實驗室，則是美國政府專門從事可再生能源生產、能源效率研究和開發的機構，在太陽能發電領域具有深厚研究實力，是這次訪美行程談「永續」的重點，更代表台美未來將進一深化新科技和新能源的合作。

總統蔡英文參訪美國國家大氣中心，總統是繼1990年柴契爾夫人後第二位造訪NCAR的外國元首。美國國家大氣中心主任約瑟（Everette Joseph，右）、聯邦參議員賈德納（Cory Gardner，左）與美國在台協會主席莫健（James Moriarty，左二）陪同。（中央社）

蔡總統最後過境丹佛為本次出訪劃下完美的句點，從第一站紐約開始，蔡總統就一步一步展現外交突破，包括她是第一個在過境美國時，出席我國外交館處公開活動的總統，也在哥倫比亞大學發表捍衛台灣民主的精彩演說，這代表美方抵抗來自中國極大的壓力，她也出席台美企業高峰會，在最後一站丹佛過境也是創舉，除了民主和安全上的深化連結，更在太空科技領域和再生能源上，與美國展開更深入合作，顯見在美中貿易衝突加劇的國際經貿結構下，台美之間正深化各項實質合作，美國對台灣只會越來越重視。就連前美國前副國務卿阿米塔吉都說，蔡總統此行所獲待遇比歷任總統都好，「美國正透過對待總統的方式，盡其所能地向台灣領導人與台灣人民表示尊重」。由此也可以看出，美國通過的台灣旅行法正在一點一滴落實，一步步鬆綁過去不必要的限制，顯示美台關係不斷改善的事實。

由此次蔡總統出訪的豐碩成果，表示台美關係只會愈來越熱絡，在美國和台灣都面臨大選的壓力下，同時面對中共紅潮來勢洶洶，台美之間將共享共多價值和利益，從美國通過友台四大法案和最新的軍售案開始，還有日前「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，再到這次出訪的多項外交突破，都可看出在美中對抗的大格局不變下，台灣的角色越來越重要，而美國也展現願意協助台灣邁向國家正常化的態勢，並且願意為台灣這個重要的民主同盟，提供更堅強的安全和經貿協助，讓台灣更有信心和能力去守護民主價值，對抗中國來自四面八方的統戰威脅。

未來，台灣將會在美國的協助下，展現更強大的自信，展現捍衛民主對抗霸權的意志，因為台灣從來都不是在安逸的環境下走到今天，台灣在艱困的環境中，仍不會放棄對民主的堅持，更不會放棄對改革的決心。民主和改革都是現在進行式，這就是蔡總統上任三年多來的堅持，同時明確拒絕一國兩制和九二共識，更積極扮演不挑釁的區域和平促進者，這樣堅持和穩健路線，備受美方多次肯定，美方也一次又一次用具體行動展現對台支持，蔡總統此次出訪有多項「第一次」的突破，這正是台灣過去三年多展現參與國際事務、維持區域和平穩定的成果，未來我們的「突破」和「第一」只會越來越多，我們一定要對台灣在國際上扮演的角色更有信心，也要對我們的民主更有自信，只要我們能持續團結一致，一定能成功抵抗中國入侵的野心。

（智庫研究助理）

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