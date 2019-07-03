自由開講》蔡英文「自由民主永續之旅」的眉角

◎鍾孟國

蔡英文總統預計在7月11日出訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞等加勒比海友邦。特別的是，她此行將過境美國紐約、丹佛等城市，還會以準訪問之行是在美停留4夜；不管是首度過境美國內陸州，還是得以停留數日進行訪問，蔡總統此行再創台灣元首過境美國之先例，更把台美關係推向新高。

蔡總統在國際、外交政策上的成功，特別是台美關係屢屢開創新的突破與進展，而這樣的成過更展現於她過境美國所獲之待遇。（蔡英文臉書）

前總統馬英九8年任內共出訪14次，曾過境的美國城市包括洛杉磯、舊金山、西雅圖、夏威夷、關島、紐約、休士頓、波士頓；然而在秉持絕對不能觸怒中國的最高原則下，他在美國過境的待遇難以實際提升。2010年1月第4度出訪過境美國舊金山，才能首度離開下榻飯店，但隨團記者不得採訪。2013年8月第8度出訪，雖首度過境非西岸的紐約，但記者在紐約僑宴卻被禁止攜帶手機；返程過境洛杉磯時，媒體更被限制在機場飯店會議室內3小時。直到卸任前、2016年3月的最後1次出訪，總算在過境休士頓時，由德州副州長Dan Patrick接待，共同參訪台塑德州廠，讓馬大讚這是歷次最禮遇的過境。

不過蔡總統上任後、2016年6月的首度出訪，就一舉超越馬英九的待遇。不但首度出訪就過境非西岸的邁阿密，還在美國高調宣布到訪下，率團參觀邁阿密港，甚至還有多位國會議員出席僑宴。2017年10月第3度出訪，過境夏威夷參訪亞利桑那號戰艦紀念館時，首度開放媒體公開採訪；回程過境關島，更全程開放公開採訪。

2018年8月第5度出訪過境洛杉磯時，得以公開視察台灣在美的官方機構洛杉磯僑教中心，僑宴則首度開放媒體全程採訪；回程過境休士頓時，更首度參訪美國聯邦機構，NASA詹森太空中心。2019年3月第6度出訪，回程過境夏威夷時，還是由身著軍裝的夏威夷州民防廳廳長Arthur J. Logan少將陪同，參訪夏威夷州急難管理署。

即將啟程的第7次出訪，不管去程過境紐約、回程過境丹佛，不同以往至多過夜1晚之慣例，均為過夜兩晚的「準出訪」形式；等於蔡總統此行在美國停留的天數，將是史無前例的6天4夜，在美國訪問的深度、規格，想必也會再創新高。

更令人驚艷的是，自前總統李登輝在1994年出訪過境夏威夷以來，台灣總統歷次過境美國的待遇儘管有好有壞，但既然是「過境」，再怎麼拐彎、不順路，都是靠海的城市，無論是紐約、休士頓、洛杉磯、舊金山；蔡總統此次過境科羅拉多州的丹佛，再創下台灣元首到訪美國內陸州之先例。

蔡總統在國際、外交政策上的成功，特別是台美關係屢屢開創新的突破與進展，而這樣的成過更展現於她過境美國所獲之待遇。

（外貿公司人事主管）

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