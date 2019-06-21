自由開講》被出賣的香港年輕世代

◎林維治

以年輕人為主的數以百萬計香港人，因抗議香港政府，將制定可對香港人民、甚至遊客，遣返「祖國」－中國審判的『逃犯條例』，而走上街頭。身為評論員的我，至今在媒體上，尚未見聞有任何的評論，是站在亞太戰略格局，來看這起震撼全球的重大國際事件。

以年輕人為主的數以百萬計香港人，因抗議香港政府，將制定可對香港人民、甚至遊客，遣返「祖國」－中國審判的『逃犯條例』，而走上街頭。（路透）

在中共中央主導、掌控下，所制定的香港基本法，明定特別行政區的香港特首（行政長官）選舉，是由委員會遴選的間接選舉，而非由香港人民直選，因此，並無法客觀、充分地展現香港人民的集體意志，也容易受到有心人士或幕後黑手的操控。在這樣的權力取得來源及權力架構下，這樁驚天動地的逃犯條例立法事件，有可能是行政長官－林鄭月娥擅自主導嗎？若您的答案與本人一樣是否定的，那麼問題來了，中共高層想在香港制定逃犯條例，一、為何選在這個時機？；二、所為何來？

決定香港命運的關鍵歷史事件－中英聯合聲明，發生於1984年，在聯合聲明中，中國承諾香港，現行的資本主義制度和生活方式維持「五十年不變」。當時的中共領導群，有誰能料想到，兩年後的1986年，還是在黨國體制下，國民黨一黨獨大的台灣，會成立反國民黨的本土政黨－民主進步黨，且在短短14年後的2000年，就經由

人民直選，打敗數十年長期執政下，財大勢大的國民黨，取得中央執政。民進黨在2000年贏得總統大選後，至今，在地方及中央議會裡的席次，也不斷地成長，到2016年時，已達成完全執政的成果。

民進黨在2000年贏得總統大選後，至今，在地方及中央議會裡的席次，也不斷地成長，到2016年時，已達成完全執政的成果。（資料照）

然而，從反共變親共，甚至，目前許多與台灣未來命運息息相關的重大議題，和中共裡應外合的中國國民黨，卻在台灣漸失民心，面臨泡沫化的危機，這些現象，都看在中共領導群的眼裡。

中共此刻，在香港欲制定條犯條例，他們難道不知，在台灣尚未成為中國的囊中物時，這樣的舉措，會造成台灣人民的強烈反感嗎？筆者認為，習近平的亞太戰略中，包括一、藉由南海填海造陸及南向的一帶一路經貿策略，企圖掌控南海；二、慫恿柯文哲在2020年挑戰民進黨，達成裂解台獨勢力；三、在香港制訂逃犯條例等，都是為了因應，台灣在本土政黨完全執政後，及美、日等國的鋪排下，已走向脫離中國的道路，並可能從此永不回頭，且這個中國正在面對的強烈危機，一旦民進黨在2020的總統大選連任成功，那麼，危機已迫在眉睫。

因此，在筆者推斷習近平可能擬定的的亞太戰略下，台灣在本土的民進黨快速崛起，及欲藉由美國在亞太區域的戰略佈局，和日本、歐盟等友台的國際力量，想走出台灣獨立國格之時，中國承諾香港，現行的資本主義制度和生活方式維持「五十年不變」的一國兩制，會走向變調，且試圖在香港制訂類似逃犯條例等戒條，便成為「必然之惡」。

習近平的亞太戰略中可能還包括：慫恿柯文哲在2020年挑戰民進黨，達成裂解台獨勢力？！（資料照）

試想，若2020年蔡總統連任成功，將在國際間，尤其是亞太區域，造成何等的連鎖效應？一位中國最不希望、也最不想面對，但卻是國際間，民主陣營讚譽有加的台灣領導人，在中國鋪天蓋地的壓力下，得以連任成功。此刻，在中美貿易戰打得如火如荼之際，所彰顯出的意義，難以小覷。筆者近日，曾寫過以下的這段評論：「我

認為，未來南海局勢的勝負關鍵不在印度，而是在台灣；而台灣的關鍵就在2020年的總統大選。川普團隊應該也有意識到這一點，因為，唯有守住台灣及台海，與南海利益相關的主要國家，對美國破解習近平藉由經貿實力，對南海蠶食鯨吞、步步進逼，企圖掌控南海的野心，才會有信心，才可能在未來的美、中南海爭奪戰中，選擇站在美國這一邊。一旦台灣失守，美、中在亞太勢力的消長，將瞬間反轉，且產生骨牌效應。」

但，可能讓中共領導群更擔憂的是，若未來美、日、台走向更緊密的結盟，使得台灣脫離中國之路的發展越趨強烈，一旦獲得大多數香港人民的正向回應，甚至到後來，港獨與台獨同聲一氣、互相呼應，那將是中共高層所不能承受之重。筆者也在2016年，寫過以下的這段評論：「民進黨的蔡英文主席贏得總統勝選，且國會也首度取得過半席次，台灣從今年開始，本土政權將有機會穩定地執政，且可能持續相當長的時間。一個本土政權的蔡總統，只要第一任做出成績來，那麼台灣的自我認同，只會越來越強，台灣也將更受到國際間，尤其是美、日等國的重視及支持。而中國以往對各國的低工資及廣大市場的經濟誘因，將因近年來工資的大幅提高，及中國的一些本土企業已成為許多國家的強力競爭對手，而使得中國市場逐漸對許多國家失去投資吸引力。

但，可能讓中共領導群更擔憂的是，若未來美、日、台走向更緊密的結盟，使得台灣脫離中國之路的發展越趨強烈，一旦獲得大多數香港人民的正向回應，甚至到後來，港獨與台獨同聲一氣、互相呼應，那將是中共高層所不能承受之重。（歐新社）

這一來一往之間，讓世界各主要國家，在台灣與中國之間的天平法碼，將朝台灣位移。近日，英國及美國的國會，相繼有支持台灣的聲音，就可看出這兩國的天平法碼，已經在開始移動。對於一直想突破美、日及其聯邦的島鏈封鎖的中國，以往想藉由併吞台灣，來衝出島鏈的難度，將難上加難。但中國這個由各國的現代科技與經貿所培育而復活的恐龍大帝國，將會另尋生命的出路，南海就是它鎖定的下一個目標。」

筆者研判，逃犯條例的制定，會引發數以百萬計的香港人民，走向街頭，應該是中共高層所始料未及的。但就如同習近平，在未來，想掌控南海一樣。中共不會因為美國貿易戰的逼迫，就輕言放棄南海的戰略布局；也不會因為百萬香港人的街頭抗議，就退回逃犯條例。因為，這些都是習近平亞太戰略的一招棋，哪怕是險棋，除非中國領導人下台，否則，不可能改弦易轍。

數以百萬計的人民走向街頭，不要說是香港的頭一遭，就連在全球，也實屬罕見，且畫面壯觀、撼動人心。然而，以我對局勢的研判，我必須坦承地說，這樣的百萬人民吶喊，為時已晚！若這般壯闊的香港民意展現，能提早到1984年的中英聯合聲明前；或是1989年的天安門事件後；或1997年的香港回歸中國前，那麼現在香港人的命運，就會截然不同。可惜，現今參與香港街頭抗議的多數「港青」，在這幾個重要的歷史時間點，都沒有機會決定自己的命運。

我的判斷，等這起事件平息後，中國在不久的將來，就會展開新一波的箝制動作，只是可能會改從檯面下、以各個擊破及縮小打擊面的方式進行。香港的未來，令人堪憂？

（時事評論員、時代力量黨員）

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