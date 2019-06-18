台灣回憶探險團》1960.6.18 美國總統艾森豪訪臺

回顧歷史脈絡，在1948~1949國共內戰態勢漸趨明朗之下，美方有意轉而承認中共為中國合法政權。但美方內部亦考慮直接在臺灣建立在地政權取代蔣介石的打算！

台灣回憶探險團

1960年6月18日，美國總統艾森豪自第七艦隊搭乘直升機抵達松山機場。

作為史上第一位踏上臺灣土地的現任美國總統，艾森豪的拜訪毫無意外的在當時掀起了旋風，兩天的時間內，他與蔣介石發表了聯合公報，重申落實《中美共同防禦條約》，表達了當時美國對於蔣政權的支持。

美國總統艾森豪於1960年6月18日訪問中華民國臺北市時，與蔣介石（右）搭敞篷車前往圓山大飯店途中接受熱情群眾夾道歡迎。（維基共享）本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1895.6.17，日本在臺北舉行始政式，開啟日本時代





回顧歷史脈絡，在1948~1949國共內戰態勢漸趨明朗之下，美方有意轉而承認中共為中國合法政權。但美方內部也傳出為了避免盟軍委託蔣介石軍事代管下的臺灣跟著淪陷成為太平洋防堵共產勢力的缺口，而有將臺灣收回盟軍總部、或交聯合國 或由美國直接管理，亦考慮直接在臺灣建立在地政權取代蔣介石的打算。

而在中國兵敗如山倒的蔣介石則以臺灣作為籌碼要求美方相挺（國史館蔣中正總統文書），之後更率殘兵全面逃過來賴著不走。中華民國全面據臺後韓戰旋即爆發，中共參戰造成美方態度轉折，對蔣轉而支持，源源不絕的美援挹注下，使臺灣成為美國太平洋海島反共的戰略防線之一，同時也使得已在中國遭殲滅的中華民國政權得以長久寄生在臺灣續命。

而這些重要的歷史，在中華民國政權統治下，全部被替換成「帶來黃金解救臺灣、建設臺灣」「要不然臺灣早就被中共佔領了」之類的黨國神話，餘毒至今依然深植人心久久不散。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1960.6.18 美國總統艾森豪訪臺

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