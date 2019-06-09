台灣回憶探險團》1912.6.9 基隆郵便局落成式

1912年這棟有著華麗大圓頂與高塔的紅磚造郵便局終於完工，並於6月9日邀請重要官民兩百多人舉辦落成式，自此基隆港邊的經典地標又多了一棟，在許多明信片、觀光介紹中都可見到它的身影。

台灣回憶探險團

1912年6月9日，基隆郵便局舉行落成式。

圖：日本時代基隆郵便局

1909年（明治42），配合基隆市街改正，總督府決定於石牌街旁建設新郵便局，由連續完成總督府彩票局（後來改做圖書館）、國語學校（今北市大）、醫學校、日日新報社、新起街市場（西門紅樓）...等經典作品的總督府技師近藤十郎操刀設計。

1912年這棟有著華麗大圓頂與高塔的紅磚造郵便局終於完工，並於6月9日邀請重要官民兩百多人舉辦落成式，自此基隆港邊的經典地標又多了一棟，在許多明信片、觀光介紹中都可見到它的身影。

二戰爆發後，基隆遭到盟軍猛烈空襲，郵便局雖有毀損，戰後依然修復繼續使用，大致還維持原先樣貌。直到過了10幾年後，一如中華民國政權統治下其他數不盡文化資產的命運，1962年慘遭拆除改建為中華民國美學式的大樓，從此恐怕再也沒有人會多看兩眼。

每當提到日本時代美麗的基隆郵局，戰後慘遭拆除改建為中華民國美學式的大樓，就會有護航者說「這棟是被戰爭空襲炸掉的啦」。是這樣嗎？一起來看看美麗的基隆郵便局是怎麼演變成現貌的吧。

回顧這類慘案，常有網友無法接受為何這種事情會發生？如果了解歷史，就不難理解，二戰後來到臺灣的中國政權，其背景是在清帝國瓦解後內外戰爭不斷長期停滯不前，不管是文化、經濟各種層面極端落後。這當然是中國歷史的悲劇，值得同情，但二戰後其代表盟軍對臺進行軍事代管開始，原本中國的悲劇變成了臺灣的悲劇。幾年後甚至因內戰失利全面逃過來賴著不走並長期進行威權統治，本身落後加上心不在此，更因為失去了幾乎原本所有領土，變本加厲將臺灣的一切抹去置換成中國，臺灣人失去了原有的記憶、文化、語言，許多人跟著統治者一起毀滅自己的文化，渾然不覺自己在作什麼。臺灣人的遭遇，根本比一般俗稱的被「殖民統治」更加悲慘百倍。

而直到今日，還是有為數不少的黨國信徒，以為中國帶來了黃金，解救了這塊土地，認為所有人都該對他們感恩，根本不把其他人放在眼裡。

社會要真正和諧，從認清真實的歷史開始。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1912.6.9 基隆郵便局落成式

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