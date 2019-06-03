台灣回憶探險團》1934/6/3 日月潭水力發電廠工事完成

日月潭水力發電廠總發電量14萬3500瓩，為當時亞洲第一大發電所，在源源不絕無污染能源的挹注下，臺灣全島電力供應無虞，對臺灣工業化有決定性的影響。

台灣回憶探險團

有幾個人知道，80多年前日治下的臺灣，曾有亞洲第一大發電所，供應全島源源不絕的無污染能源？又有幾個人知道堪稱臺灣電力之父的松木幹一郎先生？

1895年日本治臺後，先於基隆及臺北等地以發電機小規模供電照明。經過篳路藍縷的各種波折，在1905年終於在龜山完成了臺灣史上第一座水力發電所並以輸電線連接古亭庄配電所供應臺北、大稻埕、艋舺地區用電。

之後用電需求爆增，各地發電廠林立，為了滿足更大規模的發電需求，總督府於1919年籌辦了「臺灣電力株式會社」，主要目標之一即為興建日月潭水力發電廠。在松木幹一郎社長任內大力任用臺籍人士，於1934年6月3日，日月潭第一發電所完工，之後又在下游取發電後的尾水興建電廠進行二次發電，為日月潭第二發電所。

圖：日本時代日月潭水力發電廠影像

日月潭水力發電廠總發電量14萬3500瓩，為當時亞洲第一大發電所，在源源不絕無污染能源的挹注下，臺灣全島電力供應無虞，對臺灣工業化有決定性的影響，過剩的電力則衍生了如鐘淵曹達會社電解相關產業。日本時代的電力建設，到二戰結束為止，竟設立了多達62組各型大大小小發電機組，其中有近半數到現在都還在運轉中。

日本統治下日月潭電力計畫的完成，及新高港（今臺中港）都市建設計畫，企圖與基隆、高雄港串聯，一舉讓臺灣成為大東亞中心地並站上世界舞台。之後雖因戰爭爆發等因素新高港相關計畫未能完成，但不難理解日本對臺灣的期望，難以用某些人口中之「僅是用來壓榨資源的殖民地」來解讀，而臺灣人處在歷史巨輪的夾縫中，一方面看著臺灣飛躍性進步，卻又同時承受著無法與日人平起平坐、各式劇烈文化衝擊甚至後期捲入戰爭的痛苦，這些林林總總的面相，交織出日本時代臺灣的真實面貌。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1934/6/3 日月潭水力發電廠工事完成

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