台灣回憶探險團》從臺灣迷信史 看2019「媽祖託夢潮」

綜觀臺灣史裝神弄鬼號召群眾支持的手法，其實屢見不鮮。臺灣人民何時才能理解，自己的命運該自己務實的負責、面對？而非把希望都寄託給神明、甚至被捧出來的「神」去決定。

圖： 噍吧哖事件中以迷信為號召的「大明慈悲國」令旗。（資料照）

台灣回憶探險團

綜觀臺灣史裝神弄鬼號召群眾支持的手法，其實屢見不鮮。早期臺灣移民族群複雜，動輒以神明為名義分類械鬥，到大型民變如林爽文事件南路軍號稱可施法讓群眾刀槍不入的「下淡水番婦」金娘、戴潮春事件中偽造符應「天人感應」加強自身正當性的戴潮春。

到了日本時代也不能免俗，噍吧哖事件中余清芳以「五福王爺神諭」 要他擔任「征伐天下大元帥」 號召群眾，宣稱自己有「山中寶劍」一出鞘可飛劍斬殺日本人及叛徒還會刮風下起砒霜雨，甚至還以老鼠會規則賣起可治百病防身的「靈符」分層分紅。信以為真的群眾紛紛加入響應，起事襲擊日本官廳，真相揭曉後的下場自然是慘不忍睹，最後含被法院判死刑及密裁的死亡者據學者依戶籍記錄考證可能達上千人之譜。

余清芳先生，1915年西來庵事件領袖，該事件為臺灣日治時期最大規模的反日民變。（維基共享）

而到了2019年的今日，臺灣依然還在以媽祖託夢、媽祖要求堅持下去之類的理由號召群眾支持。人民何時才能理解，自己的命運該自己務實的負責、面對？而非把希望都寄託給神明、甚至被捧出來的「神」去決定。

日前郭董自稱「媽祖託夢」要他出來選總統！（資料照）

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 從臺灣迷信史 看2019「媽祖託夢潮」







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