台灣回憶探險團》1895.4.17 馬關條約簽訂

歷史一再告訴我們，沒有自己國家只能任人宰割的必然下場，有多少人能理解？而今在臺本質為外來政權的中華民國，卻成為臺灣人維繫民主機制抵抗中國併吞的基礎，這些命運的荒謬與矛盾，未來該如何走？該如何看待經歷民主化逐步變質的外來中華民國？ 考驗著這一代臺灣人的智慧。

台灣回憶探險團

1894年日清戰爭爆發，清國失利，與日方交涉和談，幾經波折終於在1895年4月17日於日本馬關港旁春帆樓簽署馬關條約（日淸媾和條約），條約中確認了臺灣澎湖由清國讓與日本的命運。當時許多臺灣人無法接受，認為清國在別的地方戰敗，竟要割讓臺灣，也因此催生了「臺灣民主國」，主要目的在於試圖拖延時間看可否讓國際如三國干涉還遼一般介入，最後並未如願，日本以強大軍事力量於該年年底平定臺灣，開始了50年的日本時代。

馬關條約簽訂當時臺灣人對於自身命運的無奈。（圖：取自網路）

臺灣在日本治理下於20~30年間快速近代化，由蠻荒瘴癘之地搖身一變成為舉世驚艷的進步典範，但臺灣各族群也面臨了文化、制度、階級等等劇變的衝擊，在日治中後期甚至捲入軍國主義狂潮與戰爭漩渦之中，各地遭受盟軍瘋狂空襲。二戰結束時，臺灣的建設與住民素養已與對岸有極大落差，遭相對落後的中華民國接管，無可避免的悲劇一幕又一幕的上演。

馬關條約日文本。（圖：維基共享）

回顧馬關條約簽訂當時臺灣人對於自身命運的無奈，戰後再一次毫無選擇的被盟軍交給蔣介石勢力，之後輾轉成為其內戰潰敗的逃亡地。歷史一再告訴我們，沒有自己國家只能任人宰割的必然下場，有多少人能理解？而今在臺本質為外來政權的中華民國，卻成為臺灣人維繫民主機制抵抗中國併吞的基礎，這些命運的荒謬與矛盾，未來該如何走？該如何看待經歷民主化逐步變質的外來中華民國？ 考驗著這一代臺灣人的智慧。

延伸閱讀

馬關議和中之李伊問答 – 李鴻章如何與伊藤博文討價還價

由馬關條約看”簽名”與”簽名章”的爭議

日本統治初期下的雙重國籍問題

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1895.4.17 馬關條約簽訂

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/