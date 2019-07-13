自由開講》蔡英文的突破 台灣的成功

筆代劍

目前台灣總統蔡英文正在舉行為期12天的「自由民主永續」之旅。而此次其中一個亮點，莫過於是過境紐約的相關行程。而此次的過境，更被視為是台灣總統過境的最高規格，認為是台美關係的一大進展。

所以不免俗的中共當局，在這種出訪的時刻，一定要出來搞一下花樣，證明其影響力，打壓台灣。而此次的花樣，就是中國外交部耿爽，證實美國對台軍售，違反「一中」原則，為了要維護國家利益，中國將要對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。只是這次的喊話，並未引起太大的波瀾。

畢竟，除了中美貿易戰，中國所顯露的敗相外，中國根本也無法去懲罰本來就不會跟你做生意的企業。

但是我們從這裡除了可以看出，中國對美的經濟威脅性正在急遽下降外，更可以看見，中國對侵略台灣主權的野心，從來就沒有停過。可惜的是，我們國民黨或某些親中人士，依然沒有看清楚這些事情，不僅一昧的抨擊執政黨，還想要把經濟的命脈，都交給中國。

蔡英文正在舉行為期12天的「自由民主永續」之旅。而此次其中一個亮點，莫過於是過境紐約的相關行程。而此次的過境，更被視為是台灣總統過境的最高規格，認為是台美關係的一大進展。（本報資料照）

不過想要讓經濟不依賴中國，走向世界，一定要有實際的作為，否則也都只是口號式的幻想而已。

而蔡英文政府這三年來，讓我們看見了她想要走向世界，擺脫過去依賴中國的決心和堅持，用前瞻基礎建設計畫，積極投資台灣。也因為這樣，才讓台灣的經濟體質得以改善，讓我們在這一波的中美貿易戰中，不僅有許多台商回台投資，更有許多國外廠商想要來加碼台灣。

也因為這樣，蔡英文總統在此次的出訪行程，也受到台美企業高峰會的邀請，許多美國重要的企業，如美光、花旗、GE、康寧等重要級的美國企業領袖，也都會出席到現場。而這不僅代表台灣在金融、科技服務受到世界認可，也證明台灣有足以走向世界的能力。

想想，如果蔡英文沒有想到要投資台灣，而是具續跟國民黨委員諸公們，同樣抱持經濟依賴中國的心態。我們不僅不可能在中美貿易戰獲得機會，反而會被視為中國的同路人一同受到懲罰，讓台灣經濟陷入更淒涼的情況。

發大財，從來就不是用嘴說，更不是靠對台灣虎視眈眈的中國，而是要靠我們自己。這樣不僅有守護主權的本錢，賺的錢也才能更加的長遠，安全。這些蔡英文不僅正在做，也都在實現。蔡英文正在帶領著台灣，走向世界當中。

（作者為法律所研究生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法