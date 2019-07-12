自由開講》台美關係行穩致遠，台灣朝向正常化國家邁進

◎麥斯

蔡英文總統第七度出訪，這回來到了東岸大城市紐約—俗稱大蘋果，也是許多人美國夢的起點。這趟紐約行，蔡總統秉持一貫的態度，外交關係必須建立在互信互賴，台美關係才能行穩致遠，從不少的突破亮點中，讓台灣逐步邁向事實的正常國家。

這趟紐約行，台灣總統不必像過去一般偷偷摸摸，在飯店見不得人，也不必短暫停留後便得立刻打道回府。這趟光行程上就延長至二天，而且可以與友邦聯合國代表公開見面，媒體發稿毫無限制，國旗也四處可見，台美關係的進步從小地方已經顯而易見。

總統蔡英文出席「友邦駐聯合國常代酒會」，感謝友邦不斷在各種重要國際場域為台灣發聲。（中央社）

再者，蔡總統此行可以到台灣駐美紐約辦事處公開演講，是過去台灣總統到紐約所未能有的待遇。過往基於台美非官方的往來默契，台灣總統未曾踏入台灣駐美外交機構，但是這回可以直接進入我們自己領館等級的辦事處，已經是美國政府承認台灣準外交地位的象徵。

而且這次還是直接在紐約辦事處會見友邦駐聯合國代表包含：諾魯、宏都拉斯、貝里斯、聖文森、聖克里斯多福、馬紹爾群島、瓜地馬拉、索羅門群島、聖露西亞、帛琉、巴拉圭、史瓦帝尼、吐瓦魯、吉里巴斯、尼加拉瓜、海地，以及教廷。象徵台灣透過友邦前進聯合國的決心，其中聖文森剛取得聯合國非常任理事國的身份，其代表出席更是意義非凡。

接下來還有多項公開行程，我們也期待蔡總統在美國能有更多驚喜的亮點。不過，蔡總統風格並不將外交個人秀當作政治宣傳的工具，而且透過一次次的累積，讓美國政府了解台灣政府是可以信賴的夥伴，不只是外交軍事上，更是在政治結盟上，可以信賴的夥伴。對現在的執政黨民進黨，未來必須持續在選舉中努力贏得政權，這個意義就更是重要。

接下來，蔡總統可能會和哥倫比亞大學政治學權威教授，同時也是中國研究的代表性學者黎安友會面，此外還有在紐約中央公園和台灣留學生一同健走的行程，從外交界到學術界，台灣都必須維持住影響力，不可以讓中國的大外宣計畫在美國能夠得逞。

尤其是目前立法院正在討論中共代理人法，中國又能發動台灣二十一家媒體一字不漏的抄襲中國官方媒體社論的輿論戰同時，我們要更加謹慎來自中國的輿論戰，不只在台灣而已，在美國打擊中國無孔不入的輿論滲透也同等重要！特別是美國政府對類似中共代理人行徑毫不留情，曾經有中國航空駐紐約經理因為私自協助中國駐聯合國軍方代表運送包裹，隨即遭到美國政府起訴。美國能夠對類似行為不馬虎，值得台灣政府借鏡學習。

筆者不禁想起美國在台協會於內湖的一幅書法作品，引用自《荀子─勸學》：「不積跬步，無以致千里； 不積小流，無以成江海。」蔡總統行穩致遠的美國行，不只是為台灣現在打基礎，更是為往後的所有台灣總統能夠親見滔滔江海立下根基。期盼透過台美關係的不斷升溫，台灣終究能走向正常化的美好國家！

（高雄市民）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法