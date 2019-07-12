社論》習近平夢寐以求的一張王牌

蔡英文總統昨天展開十二天十一夜的「自由民主永續之旅」，出訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞等四個加勒比海友邦。行程中，蔡總統一行過境美國，停留時間較以往延長，活動限制比以往寬鬆，被形容為準訪問，堪稱這次出訪的重頭戲。

三年多來，蔡總統在內政、改革非無建樹，但因執行節奏思慮欠周，引起不少民意反彈，造成去年一一二四輸局。今年以來，習近平推出九二共識壓縮版，對台強行推銷一國兩制，機艦擾台動作頻頻，蔡總統維護台灣尊嚴與安全的言行，逐漸重拾民意青睞。平心而論，曾經歷練李登輝國安幕僚的蔡總統，對國安問題的敏感度，相較其他有意問鼎大位者，更能因應戰略環境的變化。也因此，儘管蔡總統在國內的民調並不出色，但在川普政府的眼中卻是十分值得信賴的夥伴。力抗北京改變台海現狀，扮演印太戰略的民主典範，台美關係在美中衝突下漸入佳境，擺脫民進黨上次執政的陰影，確屬蔡總統的得分。

這次蔡總統過境美國的禮遇明顯提高，出訪前夕美國國務院更宣布M1A2T戰車等軍售案，對台灣而言可謂一則以喜一則以憂。值得喜的，當然是台灣的重要性、能見度水漲船高，這是台灣民主活力使然，全體國人都與有榮焉。值得憂的，則是台美關係越來越密切，也反映著北京對台威脅與日俱增，台灣在習近平的中華帝國夢首當其衝，為此，川普政府在遏阻中國霸權崛起的同時，也在軍事、政治方面增加了挺台力道。最具象徵意義的，非美國軍艦通過台灣海峽常態化莫屬。美國對台海現狀的關切，以及雙方往來層級不斷提升，有效制止了解放軍恫嚇台灣的氣焰。只不過，大家仍需居安思危，在經濟統戰的笑臉攻勢之下，北京「以武逼統」的狠招絕對不會自動停止。

不久前，柯文哲表示，現在中國內部還有新疆、西藏、香港的問題，相對來說，「台灣對大陸一點都不重要，是小英把他弄得重要。」在習近平定於一尊的激化下，中國的內部矛盾當然會層出不窮，但絕不可因為那些內部危機而下結論「台灣對大陸一點都不重要」，相反地，習近平的內部挑戰越嚴重，就越可能「把台灣弄得很重要」，當作內部權力鬥爭的槓桿。當前，美中貿易戰變成持久戰，中國經濟疲態盡露，中國製造二○二五轉為低調，外資、台資甚至中資紛紛出走。大國夢被阻，既不能向川普示弱，又清理不了戰場，習近平的領導權威難免折損。正當此際，香港的反送中風潮，兩場百萬人遊行，示威者且衝進立法會，林鄭月娥拒絕辭職下台，又收拾不了殘局，有賴政治局常委韓正南下坐鎮。以維吾爾再教育營為典型的無差別宗教迫害，開始在國際社會引起反作用力。裡裡外外，都形成了習近平的壓力鍋。

在戰略上，川普國安團隊的硬碰硬，表面上北京對台軍事冒進主義稍有節制，實際上則是轉移陣地到針對台灣的二○二○大選，希望武鬥得不到的能從文鬥得到。現在，國民黨內初選呼聲較高的郭台銘、韓國瑜似乎都有北京的影子；國台辦稱「六月以來，已與洪秀柱、郁慕明、高金素梅等台灣政治人物，達成共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一進程等多項共識」；另外，又來了一個備受國台辦「讚賞」的柯文哲伺機而動。這種態勢，不難看出北京志在必得的那股勁兒。試想，重施一一二四介入台灣選舉的故技，以升級手段左右二○二○大選，如果北京如願以償的話，面臨內憂外患的習近平，豈不是拿到一張「光復台灣」的王牌，得以平息內部蠢蠢欲動的質疑聲浪？

「台灣對大陸一點都不重要？」恰好相反，否則川普政府、美國國會皆屬大驚小怪了。二○二○，北京來者不善，華府也不會閒著。死撐藍營、活用白營、裂解綠營，就是習近平中國隊贏的策略，足以突圍美中貿易戰、香港反送中的被動。至於美國，萬一「失去台灣」，印太戰略第一塊骨牌倒下，代誌大條。於是乎，二○二○投票，不論是總統還是立委，可以說同時也對美中貿易戰、香港反送中、親美或親中投下一票。一九九六以來，台灣歷次選舉從來沒有像二○二○這次的外部延伸意涵。這一票，高附加價值，真的要慎重使用，讓它所產生的正能量，成為保護台灣的金鐘罩。

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