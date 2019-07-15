自由開講》尊重不分年齡，請讓每個孩子從小擁有被尊重的自主權！

◎張明旭



認知自己與他人是獨立的個體，瞭解每個人在身體、心靈、空間上所擁有「該被尊重」的自主權，學會擁抱自我、保護自己、尊重他人，這些都是性別平等教育中相當重要的核心概念。但令人無奈的是，在台灣許多家庭教育及社會教育的場域中，我們仍常見到，孩子被視為「大人的所有物」、「無知的存在」，不僅在許多孩子切身相關的事情上，未曾詢問過他們的意願；遇到孩子表達疑問或反對時，直接用「小孩不懂事」一句話壓回去或甚至「教訓」；更甚至連觸碰、撫摸、親吻等行為都未曾尊重過孩子的意願，並美其名為「疼愛」。



這些行徑不僅從小削減了孩子對自主權的認知，使得孩子在遇到壓迫不敢說出內心真正的心聲，更讓某些心懷不軌的大人，藉機傷害孩子（別忘了，多少性侵加害的「大家」都是假「疼愛」之名，一步步侵蝕孩子的身體自主權）；而這些行為同時也讓孩子們在趨利避害的環境中，從小學習「階級的不平等」，使得「尊重」及「平等」淪為表面，甚至在擁有優勢後，複製這些大人的行為，以此壓迫其他同學，像是成績好、老師喜歡的「好學生」要求成績不好的「笨學生」要聽從他們的指示、身體樣貌主流的學生隨意嘲笑不符合性別刻板框架或身心障礙的學生等等。以上狀況不僅真實存在，且依舊存在台灣許多校園及家庭中，這也正是性平教育希望能以「學生為主體」來努力改變的！

小英總統在得到女童同意後，在女童衣服肩膀處簽名。（資料照）



而我們很高興能從報導中看到，蔡英文總統從「這麼微小的地方」開始以身作則，即使家長請其在孩子衣服上簽名，他仍然堅持蹲下、再次詢問及確認孩子的意願。這個小小的動作與堅持，為社會帶來重要的教育示範，讓孩子認知到不論這些「大人」的身份是什麼，沒有人可以在未經自己同意下，就擅自為自己做出決定；讓孩子認知到不論這些「大人」跟自己的關係是什麼、不論自己年齡為何，自己都是應該且值得被尊重的，而所有的人們都應獲得同樣的尊重！



（性別平等教育大平台 專案經理）

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