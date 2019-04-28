自由開講》參與反核大遊行正是總統與民進黨應該做的

◎柯嘉斯



27日是反核大遊行，值得注意的是民進黨中常會決議，將以民進黨的名義參加遊行，這也是民進黨自2016年完全執政後，首度公開以黨的名義參加反核大遊行，投入黨內總統初選的蔡英文總統及前行政院長賴清德都將出席台北場遊行。

2019廢核大遊行27日在台北、高雄同步展開，總統蔡英文（中）現身參與府前凱道活動，與民進黨主席卓榮泰（前左3）以及黨秘書長羅文嘉（前右3）一同走在隊伍最前列。（資料照）

有論者說，現任總統、前閣揆參加大遊行是自打臉，而筆者認為現任總統、前閣揆上街遊行不但不是自打臉，甚至還是一種和人民溝通負責任的態度。

因為政府縱使要推行一個政策，本來就應該全方位的負起責任和人民溝通，無論是由上而下的政令宣導或是由下而上的和人民站在一起，用盡所有方法和人民溝通，是政府的責任。

特別是從去年大選之後，筆者認為政府更應該要這樣做，理由很簡單，因為去年的公投大選是一個重要的指標，在2018的公投中，雖然政府並沒有推出任何一個公投的提案，但是公投的題目中，卻有幾項是和政府的態度明顯背道而馳。

前行政院長賴清德走在政黨大隊的民進黨隊伍中，與黨主席卓榮泰及民進黨秘書長羅文嘉比肩同行。（記者劉信德攝）

諸如以核養綠、核食公投、性教育及同婚公投，這些明顯和政府理念相悖的公投題目卻因為背後有特定政黨及宗教團體在操作、釋放不實訊息，而導致公投結果正反方票數懸殊。

公投當然可以視為一種民意的展現，但是2018年的公投錯誤資訊實際上誤導了許多民眾的投票意願，筆者認為既然如此，政府當然要負起責任，對他想要施政的政策進行表態、澄清。

集會遊行是憲法上賦予人民一項最直接，「表達政治立場」的權利，志同道合的人民透過走上街頭表達對於特定政治立場的支持，藉此除了吸引社會的目光焦點更可以藉由集會中的宣講、文宣、表演表達論述吸引目前立場不定或是對於這些議題尚不熟悉之人的支持。

總而言之，筆者對於總統及前閣揆走上街頭，持著正面跟肯定的態度，畢竟特定政治團體現在仍然在醞釀2020要再提出下一階段的「擁核公投」，雖然屆時一定又是假消息充斥。但是相信在蔡總統、賴前院長走上街頭，代表政府準備要以負責的態度積極面對這些以「民間立場」做為掩護，實際上卻是政黨打手的特定利益團體。

相信用這樣積極、正面負責任的態度去面對於政府政策的質疑，應該要給小英總統、民進黨中央一個掌聲，肯定這樣的態度有助於凝聚民意、實踐施政願景。

（台北大學法律所、智庫研究人員）



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