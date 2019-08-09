哲人醫師說飲食》日本料理教科書（一）：米其林的殊榮

洪建德

續上篇

手指尖的工

和食講究開場到甜點都是手作料理，而目前許多台灣餐廳的豬腳到甜點，不是外包，就是買現成的。所以日本會席料理，都是以師傅指尖做成，廚房人數眾多，耗費人力，沒有中華料理的以上臂來大鍋炒，上一桌10數人大盤菜，所以真正會席料理料好，工實在，故所費不貲。

反觀和食就以手指尖做成，所以會席料理很貴的原因在此。單獨調理各成分食材，再裝盛在一起，例如：先付、前菜，或向付（類似茶懷石的八寸）。

全球做菜都是食材協奏曲concert，一起炒，或一起滷，再多加一些配料，開大火一炒，十人份的菜，一個大手臂就可以在10秒鐘完成，物美價廉，又快又好吃。相反地，和食前菜10種成分，分別由5-6個師傅指尖忙數小時，才能上菜，人力成本高低，看官一想就知。

傳承380年16代的京都奧丹湯豆腐。（圖：作者提供）

生海膽卵左胡麻豆腐以山葵調味。（圖：作者提供）

該冷則冷 該熱則熱

這是目前世界上最受老饕著迷的國際大名菜，『食物該熱則熱，該冷則冷』，需要冰冷食用的，有向付（沙西米、造里）、膾、酢物、和物、押壽司、鯖魚壽司、柿葉壽司、柏葉壽司等；室溫的有八寸、前菜等，熱食的有炊、煮、燒、揚、吸物、味噌湯、炊飯或白飯等食事。

一套會席料理吃下來，舌尖冷熱三溫暖，辛酸苦辣甜鹹淡，一共六味都分別清楚，且平衡兼顧，色相美學、服務的謙卑與貼心、食材變化與海產應用廣度，以及加熱／非加熱調理兩面都發達，遠比法國菜得到更多的好評，而且還在升溫中。

國際交流

近20多年來，剛開始是已經會日本料理的一些年輕師傅，到法國學藝而嶄露頭角，成為國際大師；接著每年法國中堅廚師40名到京都學習「京料理」1；另一方面，從學習者，早已經變身被學習的老師。

料理店自製的羊羹。（圖：作者提供）

京都Hotel Monterey隨緣亭晚餐的果子，以羊羹，巧克力蛋糕，冰淇淋，以及罐頭菊子結束。（圖：作者提供）

東京神田料理店的自製冰淇淋。（圖：作者提供）

京都法式料理匠 奧村的自製冰淇淋。（圖：作者提供）

最近日本料理學校的外籍學生增加中，因為想學得近一步真實的味道，所以各地年輕人到日本調理師學校，留學生已佔一成以上，持續升溫。

米其林的桂冠

東京

2018年11月28日公布，東京米其林指南2019，將於11月30日，正式對外發售紅本子。共有230家餐廳獲得星級榮耀，超越巴黎的118家餐廳，自2008年起再度成為世界上擁有最多米其林星星的城市。第12年公布的指南中，共有一家新三星餐廳、三家新二星餐廳，以及29家新一星餐廳入榜。同時指南中，還首度列入了沖繩料理以及日式飯糰（Onigiri）。

米其林在許多世界的重要城市發表指南，但東京表現特別出色。無論是日式或是異國料理，東京的料理多元，且有著許多必比登推介。無疑地這一定會吸引更多觀光客到東京，來感受這裡豐沛的餐飲活力。

米其林指南國際總監 Gwendal Poullennec說：米其林評審員，非常榮幸能夠持續在這個城市，出外去尋找高品質，以及物有所值的的料理，並呈現給讀者。在2019年的東京米其林指南中，四家餐廳連續12年獲得了三星榮耀，包括了位於品川的法國料理「カンテサンス」（Quintessence）、位於目黑區的「Joël Robuchon」、壽司之神位於中央區的「すきやばし次郎本店」（Sukiyabashi Jiro Honten），以及位於港區的日本料理「神田」。個人覺得給東京餐廳，給得很嚴格喔！

同時，位於中央區的 L’Osier主廚Olivier Chaignon奠基傳統，並使用日本與法國的創作料理，今年由二星晉升為三星。 三家新的二星餐廳中，位於中央區的「木挽町 とも樹」（Kobikicho Tomoki）從平地升空為二星，另外兩家由一星晉升為二星的餐廳則有台東區的法國料理「Nabeno-Ism」，以及位於中央區的壽司店「青空」（Harutaka） 今年東京指南還出現了新的料理品種：沖繩料理入選必比登，位於澀谷區的「琉球チャイニーズダイニング Tama」（Ryukyu Chinese Dining Tama ）。以及日式飯糰（Onigiri）入選必比登，中央區「東京最古老的日式飯糰專門店」「おにぎり 浅草 宿六」（Onigiri Asakusa Yadoroku）。

東京也持續唯一擁有以拉麵獲得星級榮耀餐廳的城市。這次指南中，新宿區的「SOBAHOUSE 金色不如帰」（Sobahouse Kinirohototogisu）入選，成為東京指南中第三家列名一星的拉麵店。

統計一下，東京米其林指南2019入選餐廳總計：

13家三星（一家新入選） 52家二星（三家新入選） 165家一星（29家新入選） 254家必比登推介（44家新入選） 2間旅館以及33家飯店（2家新入選） 京阪鳥取 京都共有104家餐廳上榜，其中三星7家、二星22家、一星75家、必比登96家。其中，京都的3家餐廳：菊乃井本店、吉兆嵐山本店、瓢亭已經自起始，連續十年保持米其林三星成績，且京都的全部7家三星餐廳，均為傳統日本料理菜色，表現京都料理文化的深厚底蘊。

大阪共計99家餐廳上榜，其中三星4家、二星16家、一星77家、必比登110家。

京都大阪米其林指南

2019年發佈時，讓外人驚奇，什麼是鳥取？那是一個鄰近日本海的山陰地方的貧窮縣，這次有6家餐廳獲得米其林星級。源源不斷湧出中國山地的天然泉水，孕育出這片土地上優質的瓜果蔬菜、畜牧產品，加上來自日本海的特色海產，鳥取自成一個天然的食材寶庫，讓鳥取成為米其林在日本第19個被列入評選的區域。鳥取有二星2家、一星4家、必比登推介10家、米其林餐盤60家。

廣島・愛媛

2018年4月12日，2018年特別版出爐了，廣島・愛媛縣餐廳特別版，廣島共有三星1家、二星4家、一星30家，必比登12家。愛媛共有二星3家、一星10家，必比登2家。

熊本・大分

熊本大分米其林2018特別版，熊本方面，二星3家，一星11家，必比登34家。大分方面，二星2家，一星6家，必比登22家。大分方面則是共有142家餐廳上榜，其中二星2家，一星6家，必比登6家。

福岡・佐賀

福岡佐賀 2014年特別版中，福岡有兩家三星餐廳，二星的有8家、一星則有34家，必比登56家。佐賀二星有3家，一星有9家，必比登8家。

東海

東海米其林2019年評價，二星14家，一星51家。愛知縣名古屋市壽司店「右江田」，日本料理「土方」三星，三重県伊勢市，壽司店「こま田」三星。

愛知縣三星有2家，二星9家，一星34家，必比登50家。

三重縣三星有1家，二星2家，一星8家，必比登8家

北海道

米其林指南2017特别版，其中三星3家，二星13家，一星60家，必比登15家。

（作者製表）

2019年米其林在自己母國主場上，總共頒給了27家三星，85家二星，520家一星，必比登604家。 今天2019年5月23日，為何米其林會這麼大方，頒發這麼多的星星給日本，遠多於自己母國，美食科學發祥地法蘭西，以及取得標準也比較高的日本？

法國是世界教科文組織最賣力，對於文化也最著力的事就大國，因為已經了解了美食，一旦邂逅日本料理，法國師傅剛開始或許會有異域感，但是進而了解後，會更欣賞日本料理，而學習日本料理。

法國人當然會有尊師重道的人性，看到侯布雄都一頭栽進日本料理了，後進有一窩蜂跟進觀摩，以及人性的回饋的心理。

也因為有外國廚師的大量交流，以及外國留學生的大量湧入，這又會給日本老師一些刺激，所謂教學相長，就孕育下一波的日本料理的新生。

但是我內心最珍惜的卻是有形與無形的日本料理精神層面，這才是日本料理的精髓，世界獨一無二，舉世無雙，就容我娓娓道來。（待續）

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