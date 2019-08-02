哲人醫師說飲食》日本料理教科書（一）：和食食器

續上篇

和食食器包含很廣，玻璃器，漆器，陶器，瓷器，木器。金屬的銀器，鐵鍋的生鐵器等，在家裡，有個人專用飯碗和筷子的習慣，買漆器木筷，上面還會刻上名字的服務。

在溫暖的月份，主要使用薄而淺的瓷器，上面圖案也表現一種當季的清涼感，也常常使用青菜，或水果當圖案；當盛夏來臨時，很常使用玻璃器皿，表現冰涼的感覺，或以玻璃皿裝盛，或以玻璃瓶盛清酒，裝盛冰沙有時也用瓷器，顏色則選擇清涼色系。

京都瓢亭的手工切割的玻璃酒器。（作者提供）

在較冷隆冬的時期，主要使用較厚的陶器，厚沉沉的粽色調，表現一種保溫感，酒蒸鮑魚也使用厚重粽色鍋。寒冷的天氣，更使用有蓋的瓷器來裝盛食事料理，以求保溫。即使和物，已可以看到厚重感，以求視覺溫暖，更不用說鍋物，寒天吃鱈魚鍋。即使吃甜點，厚重的瓷器，有表現出蕭瑟中求溫暖的感覺。

神樂坂一文字料亭使用較厚的陶器，厚沉沉的棕色調。（作者提供）

福井紅屋的早餐但腐湯與乾豆腐皮水煮湯，沾桔醬，在寒假，有顯示出厚沉沉的溫暖感。（作者提供）

日本瓷器來自豐臣秀吉攻打朝鮮半島，擼來磁工技師，所以在九州，西日本很盛行的藝術，多數以圓形呈現，或接近圓形的多角形。在江戶的芝豆腐店，就以木器裝盛食事。木器不只用來當碗，當杯子、小皿，也整組上來煮豆腐湯。

芝豆腐屋以木器裝盛百合飯。（作者提供）

秋保溫泉茶寮宗園早餐給遊子湯豆腐，配上茶壺裡的酸橘醬油，一種自然健康樸實的感覺，傳承茶道的精神。（作者提供）

當然為了傳達熱效率，也會使用銅器，飯鍋，或涮涮鍋。在東北地方，因為陶器產量少，常常使用木器，也是吃雜糧用生鐵鍋，或陶鍋食用湯。

湯布院的無量塔旅館，以木器裝盛純法國手作的水果軟糖，做成菱餅，慶祝女兒節的到來。（作者提供）

在清涼的夏天，人們喜歡使用玻璃，有折射的曲面，一方面表現饗宴的文化氣息，另一方面增加清涼感。銀器常常拿來盛酒。除了銀器貴重之外，各個名家陶瓷作品，也表現出店家主人的品味，與餐飲的貴氣。

越前紅屋的銅製涮涮鍋。（作者提供）

京都中村食器的排場。（作者提供）

在講究的店家，使用很多漆器中，常會使用蒔繪和沈金等圖案來表現季節感。

山形縣藏王山下的套餐，麥飯，菇筍湯，粉色壽麵的器皿。（作者提供）

蒔繪

是在漆器上以金、銀、色粉等，當材料來繪製的紋飾，是一種日本的傳統工藝，利用漆的黏性，將金屬粉固定於漆器上的技法。

秋保溫泉茶寮宗園的漆器湯碗。（作者提供）

沈金

比較值得一提的是，第三晴美主人長山一夫，自己是早稻田畢業生，繼承家業，現在已經八十歲，在過去一直創作陶瓷器，並以此與北大路魯山人看齊。

福井芦原溫泉紅屋的吸物下的漆器蒔繪。（作者提供）

是日本寫法，漢語稱為戧金，又稱鎗金，是一種在漆器上做出金色線條、細點紋飾技法，此技法在明朝時十分盛行，維基百科稱在元代時傳入室町時代的日本。（待續）

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