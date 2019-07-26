哲人醫師說飲食》日本料理教科書（一）：日本料理與節氣習俗

洪建德

續上篇

日本料理是日本氣候和社會發展出來的料理，特色是利用食物原有的味道，有季節感，隨著旬而變化食材，甚至做法，使用少量油脂做成。日本料理於2013年被聯合國教科文組織，登記為無形世界文化遺產１。

廣義的日本料理

日本人日常生活中的餐飲，就是日本料理，也是一般民族國家料理的定義，例如德國人日常生活中的餐飲，就是德國料理。所以日本料理包括了中國、台灣傳入的日式拉麵、水餃子等中華料理，中歐傳入的「炸豬排」、與南歐傳入的義大利麵、美國傳入的漢堡等洋食。

圖21：兩國內卯炸豬排專門店。（作者提供）

狹義的日本料理

日本料理是以傳統形式出現，如「精進料理」、「懷石料理」，「本膳料理」（有職料理等，居酒屋等小料理店的小皿料理，與傳統節氣行事所吃的季節料理。

新宿高島屋fukineki的原味蒲燒鰻。（作者提供）

鹽醃發酵熟成的海膽腸，被稱為珍味而出現在京都瓢亭的懷石料理中。（作者提供）

傳統形式的料理

1. 有職料理

本來是平安朝大官社交的宴席，也分為：中宮大饗，與東宮大饗兩形式流傳，這是群臣在正月到皇宮拜年，（中宮）皇后舉辦的大宴會，與（東宮）皇太子舉辦的大宴會。到了室町時代，受到本膳料理破壞格式，舉行的儀式美食已經是本膳料理形式了，而且只剩下京都萬龜樓，因為在京都天皇御所區域，明治後，許多公家等華族，還會繼續造訪。

傳說中有職料理京都萬龜樓，當代主人是30代目生間正保，掌門人。（作者提供）

2. 本膳料理

完成於室町幕府的武家宴客和食，每人一份，由主膳，二膳，三膳等組合而成的料理，因為吃一整天，費時曠日，所以極多數餐廳已經在昭和時代停用了，只剩一堆器具。

3. 精進料理

南宋禪宗寺院，經過渡宋僧道元和尚傳來的素食料理，以植物性食品與調味料，作出的純素食，但是很豐富味道的料理。

龍安寺內精進料理－湯豆腐鍋。（作者提供）

龍安寺內精進料理。（作者提供）

4. 普茶料理

隱元禪師，自中國傳來的明代福建一帶的地方素食，現在是和食化的另一種精進料理，與上述精進料理有明顯不同，較有自己保留的明代各皿稱法，在京都宇治萬福寺以外，不容易見到。

黃檗宗萬福寺的午餐普茶料理便當，非常有明代化石感。（作者提供）

5. 懷石料理

在茶道上品嚐的樸實茶懷石，與現代餐廳的宴會晚餐，豐富的懷石料理不同，現在即使在京都餐廳吃懷石料理，應該大半已經會席化了的京都料理。

6. 會席料理

從江戶時代，以東京市區的江戶為中心的宴會餐飲，集合了全國各地海陸物產與美食，堪稱是現代日本國族飲食，是集大成的巔峰美食之作，也是世界美食家追求的美食形式。因為「會席」發音與「懷石」一樣，與懷石料理常常相混淆。

7. 卓袱料理

由長崎的出島而發展出來的和食、漢食、洋食，三食混合，最具大陸風的現代平民料理。也被暱稱為「和華蘭料理」（わからんりょうり），和華蘭發音與「不知道」相同，暗地諷刺「這是什麼都不知道的料理」。這也含漢方藥膳的觀念與食材，並且融入和食的唯一形式。

節氣行事的料理

日本人在飛鳥時代到奈良時代，完全唐化之後，隨著當時陰曆的節氣過生活，例如過年吃的「御節料理」、三月三日雛祭，女兒節、彼岸吃的『萩餅』，或稱「ぼたもち」，（彼岸一年有兩次，共14天，是感謝祖先的佛教行事，春分3月21日加上前後3天，與秋分9月23日加上前後3天），賞櫻花吃「花見團子」，端午節吃柏餅，賞月吃「最中」紅豆餅，或是京都人吃月餅，冬至吃南瓜等傳統形式的食物。

京都錦市場賣的柏餅，左邊是味噌紅豆沙餡，右邊是紅豆沙。（作者提供）

以下就是年間的行事：

1月：元旦吃御節料理、雜煮、麻糬、喝清酒。元月七日早上吃七草粥、小豆粥則流行在東北地區，因為天寒地凍，在元宵時吃小豆粥，替代關西的初春七草，也稱為望粥。 2月：炒大豆、鰯。 3月：草餅、蕨餅、ぼたもち。 4月： 團子、甘茶、櫻餅。 5月：粽子、柏餅。

6月：豆飯、味噌田樂、鰹魚、香魚。 7月：素麺。 8月：水團。 9月：團子、蕃薯、菊酒。 10月：團子、栗、豆（本來舊曆是9月13日，稱為十三夜，現在新曆改為10月13日，稱為豆之日，吃各種豆類，小紅豆，大豆，毛豆，花豆，以及豆製品等）。 11月：千歲飴、蕃薯。 12月：南瓜、年越蕎麥。

中國自三代，以單數為貴，所以不是廣東話的6是順，或8是發，而是1，3，5，7，9為貴，兩個單數，就是至上之貴。所以有元旦，三月節，五月節，七月節，九月節，流傳到台灣的我小時候年代拜拜，現在即使網路上已經不再。

而日本也有五節句之稱至今，與我祖先繼承三代文化，所以我小時候，台灣還在相同的節日上祭拜先祖與相關神祇。 我們就挑幾個重要的，現在還活躍的節日做介紹如下：

本來是上古時代天皇在特別的節日，犒賞群臣而準備的饗宴的，奈良時代以律令制，傳統的「節會」，以陰曆制定如下：

元日節会（正月一日），我的母語稱為「正月初一」，今天漢語稱為『農曆春節』。吃御節料理。 白馬節会（正月七日） 踏歌節会（正月十六日） 上巳節会（三月三日），今天日本的女兒節，雛祭。台灣人這天有大拜拜，三月節，拜玄天上帝。日本人以櫻、橘、桃花或木裝飾，吃散壽司、雛米果，菱餅，白酒，各色糖果。 端午節会（五月五日），「端午の節句、菖蒲の節句」，所以以菖蒲裝飾。但是華人注重端午節，現在日本農曆式微已久，所以沒有祭日，現在已經換了新曆150年了，5月5日被歸為國民祝日的兒童節「こどもの日」，引人注目的男孩的節日，有男孩的家庭升起鯉魚旗，現在日本人遺留下來的是端午吃柏餅，與以龍蝦為中心的料理。 相撲節会（七月七日），台灣是七娘嬤生，日本古早時在6日晚上，在屋簷上裝飾笹竹條，隔天早上將其沉入河中。現在已經沒有特別飲食，只剩宮中有騎射活動了。 重陽節会（九月九日），過去平安時代從大陸傳來的儀式，宮廷設有菊花宴，喝菊花酒，有重陽之效，意義就是延年益壽。 豊明節会（十一月新嘗祭翌日の辰の日），慶祝稻米豐收之日。

重兵衛壽司附上季節性的菊花。（作者提供）

新嘗祭（にいなめ）

新嘗祭，或稱為新嘗會是天皇為新穀物供天神地祇，並吃掉新穀的祭拜儀式。以前在陰曆十一月第二個卯日舉行，明治維新後，在1873年被定為11月23日，在戰爭之後在許多神社繼續進行。自1948年以來，定為全國性的節日，勤勞感謝日。新嘗會的第二天，也就是11月辰日的傍晚，大嘗会的第三天，天皇帝在豊楽殿吃新糧， 並下賜皇太子以下大臣，宴會結束後有舞蹈音樂，群臣賜俸祿，敘勳位。 大嘗祭ダイジヤウ 新天皇即位後，首次執行的新嘗會。天皇新穀供奉天照大神以及諸位天地神祇，天皇自己也嘗新穀，一代天皇只舉行一次的大祭。今年五月二日即位的令和天皇，將在11月在愛媛縣，久万高原町舉行，5月初插秧工作已經準備完畢。 釈奠 釋奠是一種儀式，以尊敬孔子和他的儒教，類似祭孔儀式，以豬牛羊祭祀。 盂蘭盆 梵語ullambana的音譯，也簡譯為「盆」。一個佛教行事。為餓鬼道倒懸的亡者舉行的佛事，並消除痛苦。它以《盂蘭盆経》傳說為基礎，佛家弟子目連努力減輕母親身上遭受的苦難，而供養僧侶，開始於公元606年，推古天皇14年，我研究是遣唐使從中國帶回的隋代習俗。 最初，它是來自中國的日本皇宮的正式行事，但自鎌倉時代齊名3年，公元657年開始，鎌倉幕府開始做，而在寺院，它開始一起進行念經與供養儀式，稱為「施餓鬼」。餓鬼道受飢餓之苦的亡者，稱為餓鬼，供給飲食，這種佈施是與自己無緣的亡者所做的讀經與供養，類似台灣祭拜好兄弟的另一更佛教的日本版本。最初是空海自唐代長安帶回的密宗信仰，「施餓鬼」法，鎌倉時代以後，各宗派都收錄，室町時代最為興盛，成為施餓鬼會。但是也有說法，施餓鬼會與盂蘭盆會本來不同，後來才相混合流。

日本佛教，淨土真宗以外，廣泛舉行。過去沒有時節限定，七月一日至一五日舉行盂蘭盆的施餓鬼祭。在台灣就是農曆七月十五，或稱為七月半的中元普渡，這是一種大孝風俗的好行為，在德國出生後有社會連帶，把國家內所有人都綁起來，成為一束，再怎麼重大災害，個人也不易倒，即使個人倒了，小孩也不會倒。佛教的大慈悲，讓亡者也社會連帶，大家生前死後，都能安心，所以社會就無凶險，地獄也無厲鬼。

介紹完日本料理與相關的節氣習俗後，下一篇我們將介紹生活中隨處可見的日本料理名稱。（待續）

註： 1. 椭原英资，张俊红。《党政论坛（干部文摘）》2010年第12期 assessed on 05/05/2013

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