哲人醫師說飲食》日本料理教科書（一）：一品料理（下）

洪建德

續上篇

炒物

金平（在台灣家庭與和漢料理反而很常見）、沖繩炒豆腐（チャンプルー）。

沖繩炒苦瓜，チャンプルー的變化版，但是少了豆腐與當地青菜。（圖：作者提供）

蒸物

茶碗蒸し（台灣很常見，也是台灣料理了，東京壽司屋名店的茶碗蒸）、 玉子豆腐、飯蒸し（加料蒸飯是日本料理，可以是魚貝類，或蔬菜類，與米一起蒸成飯。主要使用白色魚類，如真鯛，馬頭魚和小白魚，有時在會席料理代替米飯。）、ちり蒸し（在白肉魚，豆腐，蔬菜當中，和清酒，加入海帶與柴魚刨片製成的出汁調味，而蒸的菜餚，上桌沾用橙醬食用。）、淡雪蒸し（外表是蕪菁泥做成的，外表再淋上勾芡羹湯。）、酒蒸し（多數用來蒸貝類，例如蛤蠣、海瓜子、鮑魚等，清酒煮樣用來去腥）、銀あん（勾芡，就是在海鮮料理上，看到有透明的液體。）みそれ蒸（雪見蒸，一般常見的是雪見鍋，這是較不常用的蒸法。）

練物

魚漿製品，包括：蒲鉾、竹輪、はんぺん（漢字朽寫成半片・半弁・半平，御田，就是關東煮，最喜歡使用半片，來自宋代的漢語發音。） 半片是關東、東海地方的食材，通常以阿拉斯加狹鱈，就是朝鮮人稱為明太魚，製法輸入日本福岡，以魚卵加上辣椒粉，蘿蔔醃製，人稱明太子。

它的魚肉細捏後，加上山藥製程白片四角形白片對切）、つくね、會席料理中的吸物常用的真薯，一般料理人想成真丈。 這是以高級魚類貝類做成的真薯，或稱為真丈是很珍貴，例如3月3日女兒節，就以蛤真丈煮成吸物來慶祝。 在高級旅館晚餐的會席料理，或懷石料理，常常有會提供較高級食材，例如蟹真丈。這就是把白身魚、蝦、貝類或軟體動物的肉塊，經過擠壓，剟揉，或敲打成魚，再加熱凝固的食物。

雖然台灣南部人，稱關東煮為黑輪，多數使用魚漿製品，看似日本人關東煮看似庶民料理，但是銀座高級店一餐下來，花上萬把日元是正常，因為使用珍貴食材。尤其以真鯛魚做成的白蒲鉾。

佟家早餐的真鯛蒲鉾。（圖：作者提供）

1996年，京都幾松早餐的真鯛蒲鉾，還在上菜前烤過。（圖：作者提供）

在兵庫縣六甲山有馬溫泉平價旅館龍泉閣，早餐有1400年前傳入的魚板，與宋代傳入的醬油佃煮，有大航海時代傳入的熟火腿，有繩文人的鹹魚，同在一桌上。

兵庫縣六甲山有馬溫泉平價旅館龍泉閣早餐有1400年前傳入的魚板，與宋代傳入的醬油佃煮，有大航海時代傳入的熟火腿，有繩文人的鹹魚。（圖：作者提供）

在火車站買的驛便當，假如是雜菜綜合，一定有染上紅邊的薄切片蒲鉾，主要配色用，不過日本人很喜歡吃，連湯麵都要配上一片蒲鉾。

驛便當，也配上一片。（圖：作者提供）

加賀溫泉驛前的美食街，烏龍麵也要配上兩片染紅色的蒲鉾。（圖：作者提供）

つみれ（摘み入れ，我翻成魚丸子）我把使用魚肉或畜肉等食材做成的團子狀食品，也作為御田料理，或鍋料理的材料，一併談，日本人把台灣魚丸當作類似物，但是我覺得有差異，因為這種比較像德國燒香腸，有小粒子肉丁，不完全乳化，所以顏色不是灰白色，而是較深色。 鰯魚做成的つみれ，就是沙丁魚丸子，假如擠捏，敲打過多，也會出現類似德國湯香腸的脆度，就是類似魚丸了，因為纖維被破壞，加熱凝結了。在盛產香魚的新潟縣北部，以天然香魚做成的香魚丸子煮湯。在京都隨緣居的椀，以鴨肉丸子做成。

京都隨緣居的椀，以鴨肉丸子做成。（圖：作者提供）

和物

御浸 膾（なます，漢字在說文解字是細切的肉，但是這是來自三代的學說，就是以鹽、醋等調味的生魚，日本沙西米的出典，以及之後傳下來生魚片的做法）。

現在以醋來涼拌，例如酢蛸、或真鯛，或鮪魚。以酢味噌來「和え」食材（ぬた）、以芥子和、以胡麻和、以梅和、白和（使用白芝麻和豆腐拌蔬菜）。

銀座KAN的鍋燒真鯛飯。（圖：作者提供）

以上為了中文讀者，我儘量找出漢字源，以傳統漢字寫出，不再翻譯現代漢語，但是有些只有和語的，就保留平假名下來。 其實二戰後，日本只使用少數漢字，並簡化漢字，所以使用我書中的傳統漢字，有沒有平假名字尾，日本人多數會看不懂，我會分別在特別的部當中詳細解說，並會列出日本語名。

一品料理，可以出現在任何販賣和食的大小料理店，就是餐廳在日本的法律用語稱法，當然也常常被放入會席料理裏，以套餐出現在大料亭的宴客會席，或出現在夫婦經營的居酒屋小店牆壁上，或菜單上，讓客人單點。（待續）

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