韋恩的食農生活》抵制產品是兩面刃，媒體運用要小心勿流於民粹？！

韋恩的食農生活

近來多起產品抵制事件冒出，喊殺聲眾，韋恩卻覺得冷汗直冒。

其中一起是前一陣子，美國北太平洋海岸陸續發現數十頭灰鯨屍體陳屍海岸的事件，遠見最近刊出文章，「你知道吃磷蝦油是和鯨魚搶食物嗎？全球大量灰鯨異常死亡！磷蝦油殘害難辭其咎」



（新聞網頁截圖）

第一時間就直指是人類濫捕磷蝦油造成灰鯨沒食物吃，如此武斷，不知什麼資料可以支持他作這樣的判斷？記者的本分是應該調查分析？還是看圖說自己想說的話？

對照英國獨立報的報導，我認為比遠見客觀多了。

該報分析指出這事件的可能原因：

1. 氣溫暖化，棲地受到影響



2. 灰鯨不是面臨滅絕，而是族群數量達到歷史高峰的2萬7000頭，因為族群競爭，所以造成部分弱勢者營養不良。



最後該報結論，目前科學家仍在調查。所以這是一件目前連專家都不能定論的事情啊。

近幾個月來，美國西岸至少已經發生70頭灰鯨死亡擱淺案件。（法新社）

事實上，灰鯨的主食根本不是磷蝦，美國國家公園灰鯨專家報告（Sources：Eye of the Whale by Dick Russell,Gray Whales, Wandering Giants by Robert H. Busch,Gray Whales by Jim Darling）灰鯨的食物裡有90%是海底泥裡的Amphipods端足類，不是磷蝦。

另一篇史密森尼學會的研究也提到，灰鯨在數百萬年中生存競爭中是贏家，成功渡過數回地球暖化與冰河期，就是因為他的食物很有彈性，包含鯡魚都是他的主食。事實上，只有藍鯨的主食是磷蝦。所以這樣說明灰鯨的死亡是不是太過牽強？

韋恩絕對支持生態保育，事實上，去年起一些主要在南極撈捕磷蝦的公司也同意加入南極海保護區計畫。

韋恩支持的是，地球資源有限，當然要有計畫的利用捕撈的野生水產。但是如果劃錯重點，那就根本搞錯了方向，解決不了問題。而媒體輕易喊出拒買產品，訴諸民粹，失去理性的立場，只是被濫情領導，韋恩認為不妥。

美國國家公園灰鯨專家報告，灰鯨的食物裡有90%是海底泥裡的Amphipods端足類，不是磷蝦。（維基共享）

抵制產品真的是把雙面刃，千萬要小心，尤其是如果不小心搞錯了，除了只能說句對不起，殺錯人以外，但是其他損失可是賠也賠不起的。那還真是損人而不利己啊。

補：有人覺得何必非吃磷蝦油不可，其他魚油丶藻油不也一樣？其實以食品化學來看，磷蝦油確實有其特殊之處，因為它的omega3 油脂是以磷脂質型態存在的，而與其它魚油是以三酸甘油脂型態有所不同，所以與細胞膜親和力比較好，吸收速度也不同。而且又含有許多天然的蝦紅素。所以如果你問韋恩磷蝦油與魚油一不一樣？我一定不敢這麼輕鬆的回你「一樣」！韋恩是有1分證據說1分話的人。但是要不要吃？那還是自己選擇的問題。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 抵制產品是兩面刃，媒體運用要小心勿流於民粹？！