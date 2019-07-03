韋恩的食農生活》貓咪很可愛，怎麼可以吃貓貓香腸？！

香腸被混入其他肉品其實不是中國所獨有，2013年歐洲就出現過一起大規模的跨國食品醜聞．．．

韋恩的食農生活

自由時報報導，中國南京警方日前接獲民眾爆料，有貨車載著大量貓咪準備運往外地，經攔查後發現，貨車上約700隻貓咪的確要被運至肉品加工廠作為食材，因為高溫，其中許多貓咪已奄奄一息，甚至死亡。根據警方初步調查，這些貓準備被張杰肉品加工廠做成火腿腸和肉製品。



中國南京警方日前攔查1輛貨車後發現700多隻貓咪，牠們都要被運往外地作為食材。（圖擷取自微博）

香腸被混入其他肉品其實不是中國所獨有，2013年歐洲就出現過一起大規模的跨國食品醜聞，在英國和愛爾蘭等地發現，宣稱100%牛肉香腸的食品已被證明含有馬肉（甚至含量高達100％）和其他肉類，如豬肉。而馬肉在英國是不允許食用的肉類。

加拿大政府也在2016年進行大規模調查，發現市面上超過20%的香腸混雜有其他未標示的肉類，像有些標榜純豬肉的香腸裡面也參雜了馬肉。

現在科技進步，用驗DNA的方法可以輕易抓出肉類參雜的情形，在之前的科學研究裡，肉製品裡還可以驗到人類的DNA （抖）...這當然不是說有把人類剁進去啦，又不是人肉叉燒包...而可能是人員操作不清潔，而有一些皮屑指甲掉進去。

總之，不該出現的肉類摻在食品裡，那就是一種食品詐欺。用了不得食用的肉類，當然就是觸犯更多法律了，吃貓貓的該判唯一死刑（爆氣）！！

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 貓咪很可愛，怎麼可以吃貓貓香腸？！

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