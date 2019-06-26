韋恩的食農生活》農委會也澄清蔬菜不會因為秋行軍蟲而被噴過量的農藥

對於毒理專家招名威在其臉書專頁發文表示，秋行軍蟲專吃玉米、水稻、棉花、小米、菸草、花生、高粱、十字花科、葫蘆科、茄科、菊科、豆科等等350多種蔬菜水果。韋恩認為這種根據薄弱的指涉，近乎開地圖炮，這樣含沙射影影響到其他那麼多種蔬果，根本沒必要，對廣大農友公平嗎？

韋恩

前幾天韋恩緊急出來澄清【專家與媒體不應炒作秋行軍蟲的農藥恐慌】。說明今周刊刊出，「秋行軍蟲入侵、今起強制噴藥！毒理專家：這19種蔬果要注意農藥殘留」。其中引所謂毒理專家「招名威在其臉書專頁發文表示..目前農藥是唯一且最有效的方法，農委會也在近日成立了防疫小組，並已公布了11種可用於撲滅秋行軍蟲的農藥。

韋恩認為這種根據薄弱的指涉，近乎開地圖炮，這樣含沙射影影響到其他那麼多種蔬果，根本沒必要。（翻攝自農委會臉書）

招名威提到，秋行軍蟲專吃玉米、水稻、棉花、小米、菸草、花生、高粱、十字花科、葫蘆科、茄科、菊科、豆科等等350多種蔬菜水果。這些蔬果中，他將市面上較常見，但可能會受到波及的蔬果羅列出來，請大家多加注意，包括玉米、花椰菜、甘藍菜、大白菜、小白菜、油菜、白蘿蔔、紅蘿蔔、南瓜、絲瓜、西瓜、番茄、青椒、茄子、馬鈴薯、菊花、紅豆、綠豆、四季豆…等十九種蔬果。」

韋恩認為這種根據薄弱的指涉，近乎開地圖炮，這樣含沙射影影響到其他那麼多種蔬果，根本沒必要，對廣大農友公平嗎？

今天農委會也出來澄清了，這種屬於傳言，「不要聽信謠言！」「目前秋行軍蟲只出現在禾本科上頭，其他人不必擔心」「不會因為秋行軍蟲而被噴過量的農藥了！」

請朋友們再多注意與分享，不要讓菜價因為謠言而莫名跌落，這樣對無辜農友不公平。夏天到了，特別需要蔬果裡的維生素Ｃ與植化素來抗氧化一下，我們一起多吃蔬果挺農民，一舉兩得吧。

至於媒體毫無根據就指涉炒作秋行軍蟲的農藥恐慌，是不是藉由國難炒作議題想紅？這種算不算假新聞？農委會與政府難道不應該用新通過的假新聞法調查處理嗎？

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 農委會也澄清蔬菜不會因為秋行軍蟲而被噴過量的農藥

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