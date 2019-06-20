韋恩的食農生活》專家與媒體不應炒作秋行軍蟲的農藥恐慌

危言聳聽、製造恐慌，對台灣的農民與消費者都不是好事。平常心多吃蔬果，不用特別恐慌。媒體與學者應該要有基本的分寸，應該是安定民心，不是運用自己的知識恐嚇大家。

韋恩

今天很多人拿這篇報導問韋恩，緊張的說最近是不是不能買菜，韋恩覺得有必要出來澄清一下，不須恐慌。最近天氣熱，紫外線強，蔬果更應該要多吃。

報導是這樣的，《今周刊》昨天刊出，「秋行軍蟲入侵、今起強制噴藥！毒理專家：這19種蔬果要注意農藥殘留」。其中引所謂毒理專家「招名威在其臉書專頁發文表示..目前農藥是唯一且最有效的方法，農委會也在近日成立了防疫小組，並已公布了11種可用於撲滅秋行軍蟲的農藥。

招名威提到，秋行軍蟲專吃玉米、水稻、棉花、小米、菸草、花生、高粱、十字花科、葫蘆科、茄科、菊科、豆科等等350多種蔬菜水果。 這些蔬果中，他將市面上較常見，但可能會受到波及的蔬果羅列出來，請大家多加注意，包括玉米、花椰菜、甘藍菜、大白菜、小白菜、油菜、白蘿蔔、紅蘿蔔、南瓜、絲瓜、西瓜、番茄、青椒、茄子、馬鈴薯、菊花、紅豆、綠豆、四季豆…等十九種蔬果。」

韋恩建議大家，平常心多吃蔬果，不用特別恐慌。（作者提供）

韋恩認為這種根據薄弱的指涉，近乎開地圖炮，這樣含沙射影影響到其他那麼多種蔬果，根本沒必要，對廣大農友公平嗎？

韋恩說明如下:

1.目前農委會雖然有針對秋行軍蟲下達第二階段強制噴藥，但是秋行軍蟲主要都是吃禾本科植物，目前都是吃玉米，這也是為何第一階段銷毀時只有針對玉米田，否則豈不是應該所有農作物都該銷毀？因此防檢局公布11種可用於撲滅秋行軍蟲的農藥也是針對玉米。沒事拉其他蔬果進來幹嘛? 2.再來，防檢局公布的農藥，也都訂有安全採收期，過了安全採收期，農藥殘留依然可以下降符合安全值，否則噴完農藥何不要求植株剷除? 這樣刻意製造消費者恐慌意義何在? 這是對農藥不了解，徒增大家緊張。 3. 目前產季根本也不是油菜、蘿蔔、四季豆等蔬菜的主要產季，說這十九種蔬果可能會受到波及，不知道理在哪裡？還有菊花，到底在講什麼?

學理上的確說秋行軍蟲可能吃玉米以外的植物，但是目前台灣沒看到案例，所以對其他蔬果這是一個很小的機率，但是現在就說其他蔬果有農藥風險，韋恩認為這是看到黑影就開槍了。

這樣危言聳聽、製造恐慌，對台灣的農民與消費者都不是好事。韋恩建議大家，平常心多吃蔬果，不用特別恐慌。媒體與學者應該要有基本的分寸，應該是安定民心，不是運用自己的知識恐嚇大家。請大家分享告訴親友長輩，不需為此而放棄日常該吃的蔬果。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 專家與媒體不應炒作秋行軍蟲的農藥恐慌

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