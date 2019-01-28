韋恩的食農生活》農委會藥毒所公布農藥殘留以「芹菜」與「草莓」不合格率最高？！

韋恩要譴責的是某些媒體，標題直接就下「．．農藥殘留 草莓芹菜最毒 官方毒蔬果排行首曝光．．」動輒就用毒來形容，這是不對的。事實上，只有某種真正的影響了人體生理，產生了不良的影響，那才能稱之為毒。

韋恩的食農生活

農委會藥毒所針對水果、蔬菜抽驗農藥殘留發現，水果第一名是草莓、其後是百香果、柑桔，而蔬菜則是芹菜為第一名，其後為豌豆、蘿蔔。

但是大家不需要太過緊張，因為如果進一步仔細分析，這次是根據前年果菜園與校園午餐檢測，彙整8847件蔬菜和5322件水果檢驗結果，發現蔬菜整體不合格率為5.1％，水果不合格率3.1％。農業藥物毒物試驗所所長費雯綺認為，先進國家農藥殘留不合格率約4％到5％，我國監測結果亦同。而主要的不合格蔬果約8成屬農藥未使用登記於該項作物上，真正農藥「超量」僅約2成。

韋恩建議，即使這樣，只要用心清洗，大部分的農藥都不會對人體產生影響。清洗的方法是要使用流動清水浸泡10分鐘，坊間謠傳的用醋用小蘇打其實沒必要，甚至可能反而有害（這個以後可以專篇再說）。

不過韋恩要譴責的是某些媒體，標題直接就下「．．農藥殘留 草莓芹菜最毒 官方毒蔬果排行首曝光．．」動輒就用毒來形容，這是不對的。事實上，只有某種真正的影響了人體生理，產生了不良的影響，那才能稱之為毒。以這樣的農藥問題，還沒產生這樣的反應，就稱之為毒，那是純粹為了危言聳聽吧。

不過韋恩要譴責的是某些媒體，標題直接就下「．．農藥殘留 草莓芹菜最毒 官方毒蔬果排行首曝光．．」動輒就用毒來形容，這是不對的。（網頁截圖）

然後，從這項資料可以再度看出，韭菜根本最多排第五而已，之前稱韭菜最毒的說法根本不攻自破了。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 農委會藥毒所公布農藥殘留以「芹菜」與「草莓」不合格率最高？！

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