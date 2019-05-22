韋恩的食農生活》郭董您誤會了，玉米農藥殘留很低的

用在玉米梗裡的農藥是合法農藥（加保扶），「它是系統性藥劑，植物吸收後便會分散到整株植株，因此也會有稀釋的效果。目前台灣歷年來的玉米農藥殘留檢測當中，也從未發現過加保扶的殘留」。

韋恩的食農生活

最近郭董在競選總統之餘，也很積極推動他投資的永齡農場，強調無毒蔬菜的特點，然後拿起玉米就生吃，前一陣子也與高雄市長韓國瑜在台上大啃玉米。所以現在彷彿是個玉米愛好者，但是其實他在2014一番誤會言論，曾讓玉米銷量大跌。

當時他說的是「玉米一支支長得很漂亮，其實要用很多農藥，且都已滲進玉米梗，大家把玉米拿去煮湯、煮火鍋，等於煮出毒湯，所以他以前是不吃的；但現在，他的永齡杉林有機農場種出來的不一樣，可以放心。」（自由時報，《郭台銘毒玉米說》甜玉米價跌 農民叫苦連天，2014/11/29）。

自由時報，《郭台銘毒玉米說》甜玉米價跌 農民叫苦連天，2014/11/29。（新聞截圖）

當然這是一種誤會，而且也不能怪他一個人，因為在坊間確實有這種說法廣為流傳。那麼事實真相是怎樣呢？其實玉米農藥殘留是很低的。我們不要只聽傳言，而來看證據：

1. 台南農改場場長王仕賢表示（2014），台南農改場長期致力於輔導農民安全用藥，依據近2年農糧署及農業藥物毒物試驗所對食用玉米的抽驗，136件樣本全數通過農藥殘留檢驗。

2. 韋恩之前也寫過，今年一月農委會公布農藥殘留排行榜前10名，蔬則是芹菜為1名，其後為豌豆、蘿蔔，玉米根本排不進榜。

3. 美國是玉米生產大國，著名消保組織EWG 於2017年公布15種最清潔的蔬果則依序為玉米、鱷梨、鳳梨、高麗菜、洋蔥、冷凍豌豆、木瓜、蘆筍、芒果、茄子、蜜瓜、奇異果、花椰菜和葡萄柚。在玉米和鱷梨檢測樣本中，只有1%被驗出有農藥，被認為是最乾淨的農產品。

4. 研究農藥殘留二十餘年的台大農業化學系教授顏瑞泓在所著「正確洗菜，擺脫農藥陰影」一書當中說明，這種傳說中用在玉米梗裡的農藥是合法農藥（加保扶），「它是系統性藥劑，植物吸收後便會分散到整株植株，因此也會有稀釋的效果。目前台灣歷年來的玉米農藥殘留檢測當中，也從未發現過農藥（加保扶）的殘留」。

郭台銘（左）與韓國瑜（右）一起品嘗在地玉米。（資料照）

其實是因為大家不懂系統性農藥的特性，就誤認為農藥是灌進去玉米的根裡，好像很毒，其實不然。所以大家還是不要聽到一些市場傳聞就信以為真，然後以訛傳訛，也許這些只是一些銷售上的話術，大家還是要相信專業啊。

話說韋恩前一陣子去北海道，當然也跟風吃了北海道有名的甜玉米。吃了以後覺得．．．．．其實台灣的完全不輸北海道的。大家不要妄自菲薄，多多支持本地優質農產品啊。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 郭董您誤會了，玉米農藥殘留很低的

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