韋恩的食農生活》尼可拉斯凱吉真的是惡靈戰警的化身？！ 談農藥與癌症

說某某東西怎樣怎樣，所以鐵定會怎樣怎樣，這大概都屬於白癡造句法，禁不起科學的檢驗。沒有科學根據的事情拿來作文章，那就是刻意嚇人了。再這樣傳下去，尼可拉斯凱吉都要哭哭了！

惡靈戰警（Ghost Rider），由尼可拉斯凱吉主演的惡靈戰警，以他的特殊能力負責帶靈魂去地獄。（圖片來源：http://www.joblo.com/）

韋恩的食農生活

六七年級以上以上的朋友應該都看過惡靈戰警（Ghost Rider）這部電影吧，由尼可拉斯凱吉主演的惡靈戰警，以他的特殊能力負責帶靈魂去地獄。但是美國有個統計學者意外發現，現實世界中的尼可拉斯凱吉或許真的會帶來死亡？！ 因為由學者調查圖中的統計我們可以看出，只要尼可拉斯凱吉主演的電影越多，美國意外溺死在泳池裡的人也會變多了起來！！ 這可是讓人嚇到吃手手，尼可拉斯凱吉真的是會帶來死亡的人嗎？！

等等，學過嚴謹科學的人就會出來吐槽，這可能是一種巧合，充其量也不過是一種相關性，而「相關不等於因果」是科學邏輯上的基本守則。也就是說，兩件事情的同時發生，可能只是巧合，或是有其他因素所促成，但是兩者未必互相影響而成因果關係。比如說吧，尼可拉斯凱吉事件比較合乎理性的其中之一解釋是，尼可拉斯凱吉是一線動作大明星，所以他的電影都會安排在暑假黃金檔，溺水的人出現在暑假自然比較多，因此兩者有相關，但是我們不會認為是尼可拉斯凱吉害了這些人的。

所以有了這樣的概念，我們看到日前彰化基督教醫院南基醫院協同院長蔡松彥醫師出來說「青壯族罹癌率倍增 醫：農藥過量是主因」就會比較有正確觀念了。其實這篇新聞一出來，著實造成農業界與消費者相當的恐慌，因為他說「他熱愛登山、不菸不酒，卻在多年前健檢時確診肺腺癌2A期，腫瘤約4公分大，而且已經轉移，5年存活率只有25%。」「過去30年台灣青壯年族群罹癌率增加近1倍，農藥使用量大增是一大主因。」「他說，台灣農藥使用量比全球平均用量高出4倍，台人每年平均喝下一個鋁罐的農藥量。」此言一出，包含衛福部、食安辦陸續出來澄清此說法太誇大，但是恐怕這恐怖的印象已經深深印在消費者的腦海裡。

我認為，這說法太偏頗、太主觀，在科學上不成立。只是現在大家談癌色變，然後醫生說罹癌率增加近1倍，農藥使用量大增是一大主因，的確嚇死人！然後媒體也特別愛這種辛辣的說法。只是如果只是因為近年來癌症發生率增加，同時近年來農藥使用量也增加（其實這有待商榷），這兩個趨勢相同就斷然下結論的話，就犯了尼可拉斯凱吉相同的錯誤。這兩件事可能只是巧合、或相關，要證明他們有因果關係，需要更多的科學證據來證明，這樣下結論太草率啦。否則以下圖來看，我也可以說近年來癌症發生率增加，智慧型手機的普及率也增加，或是大氣中二氧化碳的含量也增加，我不也可以說癌症是智慧型手機造成的，或甚至是癌症也是二氧化碳造成的，不是嗎？

因為嚴謹的醫學專家都同意，其實癌症跟很多因素都有關係，比如說外在的壓力、環境汙染；內在的基因、情緒、肥胖、新陳代謝症候群、菸、酒等等。而且癌症是多因子的，也就是說不是由任何一個單一因子可以獨力致癌，不能單獨怪罪一種東西。我們也見過很多老菸槍或是愛吃牛排的人活到一百歲，明明這些都是明確的致癌物呀？ 這樣如何解釋？

再來提到農藥，我想太多人給他錯誤的偏見了，農藥經過安全審查，有證據會致癌的農藥根本不可能通過核准使用。而且農藥是會自然裂解消失的，大部分會在採收前消失，或是在處理時被洗掉，說製造多少就等於吃進多少，這根本是危言聳聽。之前還有媒體報導，現在第一泡茶不能喝了，因為茶葉又新增列了某某農藥，那就更屬於生事了，大家不要輕信。

韋恩結論: 說某某東西怎樣怎樣，所以鐵定會致癌，大概都屬於白癡造句法，禁不起科學的檢驗。沒有科學根據的事情拿來作文章，那就是刻意嚇人了。醫師本該是受過嚴格科學訓練的人，這種說法實在令人遺憾，民眾不要輕易被嚇倒了，台灣農產品還是很安全的啦，大家請多吃蔬菜反而才是抗癌不變的原則。

本文授權轉載自韋恩的食農生活 尼可拉斯凱吉真的是惡靈戰警的化身？！ 談農藥與癌症