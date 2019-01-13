韋恩的食農生活》韭菜無證據致癌，謠言勿輕信！

食安是講證據的，不是單憑臆測就可以出來亂說一通。為了自己的目的在媒體上製造恐慌，是很要不得的。辛苦的菜農、韭菜種植戶如果只是為了不實的謠言受創，那又該去哪裡找賠償？年關將近又該怎麼過？

韋恩的食農生活

今天韋恩在眾多媒體看到同一條新聞差點吐血，「韭菜能壯陽？營養師警告：下肚恐罹癌」

（網頁截圖）

標題驚悚然後又大剌剌用了「恐」這個字，真是飄著濃濃的假新聞味兒。無奈韋恩的親友社團們今天瘋傳這則新聞，別說韭菜可以壯陽了，現在看到可能都被嚇到倒陽啦！！ 而韋恩也聽到農民朋友哀叫連連，所以韋恩怒到想出來好好澄清一番。

俗話說「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，這位聯合營養諮詢中心營養師陳彥甫說的大部分不是事實，但是就青菜講講就可以上各家新聞，韋恩本著科學的精神出來打臉，卻要用周末休息時間花好幾個小時收集證據，還沒錢可以領！為了打臉打得響、打得到肉，韋恩不想只靠嘴砲回擊，而是拿出真憑實據。



其實政府對於農產品農藥殘留的把關是很認真的，不僅農糧署有對採收前進行定期監測，而食藥署也有定期抽驗，年報還有公開發表在期刊上，韋恩就用這份最新公布在食品藥物研究年報 9: 125-139 2018的「106年度市售農產品殘留農藥監測」當主要證據給大家看看：

1.「農藥殘留以葉菜最高」？ 錯！

不論是106年或是以往的抽樣檢查，趨勢都很像，蔬菜類別裡，以抽樣不合格率來說，其實都以豆菜類為最高（36%,106年），包葉菜（2%,106年）或是小葉菜類（14.1%,106年）都還比較低。（啪）

2. 「以韭菜、白菜、油菜等葉菜類的農藥殘留情形，最容易超過標準值」？ 錯！

即使以小葉菜類的排行榜裡，抽驗違規件數最高的是芹菜（26件未核准用藥）與蔥（19件未核准用藥），那韭菜少多了（超出限量2件，7件未核准用藥）。（啪啪）

3. 「上述3種葉菜類中，又以韭菜的毒性最強，因為韭菜的蟲害大多位於菜體內…因此部分菜農會用毒性更強的農藥灌根防蟲害，不過這樣一來，便導致韭菜的汙染情形遠高於其他葉菜類」？ 錯！

農藥依作用機制主要可以分兩種: 系統性或接觸性。而這種情形叫做系統性農藥，因為有的害蟲是直接刺吸內部，所以表面灑接觸性農藥是沒用的。所以不是只有韭菜會用系統性農藥，也不可以說系統性農藥比較毒。（啪啪啪）

4. 「長時間吃下殘留的農藥，將會造成慢性中毒，還可能誘發癌症、心血管疾病以及糖尿病等，甚至恐影響下一代發育」？錯！

之前韋恩在前文「尼可拉斯凱吉真的是惡靈戰警的化身？！ 談農藥與癌症」就質疑過彰化基督教醫院南基醫院協同院長蔡松彥醫師的說法「青壯族罹癌率倍增 醫：農藥過量是主因」，因為嚴謹的醫學專家都同意，其實癌症跟很多因素都有關係，比如說外在的壓力、環境汙染；內在的基因、情緒、肥胖、新陳代謝症候群、菸、酒等等。

而且癌症是多因子的，也就是說不是由任何一個單一因子可以獨力致癌，不能單獨怪罪一種東西。而且台灣農藥管理之嚴世界名列前茅，農藥要上市都經過安全審查，有證據會致癌的農藥根本不可能通過核准使用。所以蔡松彥醫師日後也出來道歉了。所以如果營養師陳彥甫有證據說哪個農藥確實造成了癌症，歡迎請拿出來，否則不應該亂臆測。（啪啪啪啪）

食安是講證據的，不是單憑臆測就可以出來亂說一通。為了自己的目的在媒體上製造恐慌，是很要不得的。辛苦的菜農、韭菜種植戶如果只是為了不實的謠言受創，那又該去哪裡找賠償？年關將近又該怎麼過？？ 希望營養師陳彥甫拿出證據來，不然就應該坦然學習蔡松彥醫師，說錯了就趕快出來道歉。否則如果是場假新聞事件，，你最好做了負起賠償受害者的心理準備。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 韭菜無證據致癌，謠言勿輕信！

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