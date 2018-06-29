韋恩的食農生活》用負面宣傳傷害農業可以止矣！

總之，根本沒有「茶葉農藥鬆綁」之事，所以更沒有「食安拉警報」！媒體刻意製造話題，塑造民眾恐慌是很不可取的事。如果有廠商在背後授意，那是很要不得的事情，這樣就是用不存在的事情擾亂產銷秩序，進行負面行銷。

「食安拉警報！茶葉農藥殘留標準放寬 有機茶賣翻」。（網路新聞截圖）

韋恩的食農生活

今天看到這篇新聞?「食安拉警報！茶葉農藥殘留標準放寬 有機茶賣翻」，其實相當不舒服。台灣茶葉經過幾波針對農藥開放而炒作的不實攻擊，其實氣息奄奄，正待恢復。如今又有這樣誤導的報導，不死也半條命。只是為了導正視聽，還是忍下一口氣，跟大家說明一下，希望有更多人看懂，然後多支持台灣茶葉一下。

茶葉的開放農藥，難道就像之前媒體所說「茶樹農藥悄悄鬆綁 毒物專家顏宗海：泡茶第一泡別喝了」？不，這當然是假新聞。那到底出現了什麼錯誤呢？

「茶樹農藥悄悄鬆綁 毒物專家顏宗海：泡茶第一泡別喝了」（網路新聞截圖）

1.絕對不是像媒體所說，鬆綁了幾十倍。因為這些農藥之前都不允許使用在茶葉上，所以不能超過偵測極限如 0.01ppm,而現在經過科學評估後，開放了一個標準如 10ppm,這可不能直接這樣說是標準放寬了100倍。偵測極限與標準是兩碼子事，直接相除是傻瓜造句法。

2.所以第一泡茶就不能喝了?當然照喝!首先，退一萬步講，就算茶葉上真的有殘留微量的農藥，那會發生什麼事呢?

首先，茶不是青菜，是要經過製茶繁複的工序，尤其是高溫下多次乾燥與焙茶等等的，所以農藥會受到破壞減少，這是第一關。

其次，茶葉上允許使用的農藥多是脂溶性的，所以很難溶到茶湯裡，除非是拿茶葉出來嚼，這算是比較少的情形了，這是第二關。

經過這兩關，其實人體能攝取到的農藥是少之又少了。

3.真的要像顏宗海醫師表示「站在醫學的角度，農業殺蟲劑還是用得越少越好，主管機關站在為民眾把關立場，應該將標準提高，越來越嚴格才對，而不是每年一味鬆綁開放」?那醫生用藥是不是也不要開放新藥，繼續用老藥比較安全呢?事實上，農藥標準確實在提高，合乎標準的也應該開放使用，這樣老的農藥才有機會被取代。

茶葉上允許使用的農藥多是脂溶性的，所以很難溶到茶湯裡，除非是拿茶葉出來嚼。（資料照）

總之，根本沒有「茶葉農藥鬆綁」之事，所以更沒有「食安拉警報」！媒體刻意製造話題，塑造民眾恐慌是很不可取的事。如果有廠商在背後授意，那是很要不得的事情，這樣就是用不存在的事情擾亂產銷秩序，進行負面行銷。

而有機標章是對自己的一個品質要求，也是對環境的一份承諾。不該作為抹黑、攻擊別人的武器，也不應該拿來作為煽動的題材。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 用負面宣傳傷害農業可以止矣！