韋恩的食農生活》農藥不是癌症主因－食安的沉睡效應

假新聞與否需要大眾與政府單位一起來思考與糾正，但是對食安的傷害，的確已經造成。

韋恩的食農生活

最近政府為了打擊假新聞信誓旦旦，韋恩看到這則新聞才是覺得非常糟糕，食安謠言就是這樣引起的，即使後來經過各方更正，但是還可能在某些人的心目中留下深刻印象。

三立重新出來炒作這則新聞根本是陷這位蔡松彥醫師於不義吧，因為人家早就在去年為此說法出來道歉過了。

假新聞與否需要大眾與政府單位一起來思考與糾正，但是對食安的傷害，的確已經造成。（翻攝網路）

之前彰化基督教醫院南基醫院協同院長蔡松彥醫師出來說「青壯族罹癌率倍增 醫：農藥過量是主因」 ，韋恩就出來攻擊這是偏頗的觀點。後來這位蔡醫師出來道歉了，說「我從沒說過農藥是罹癌主因」，又說，「農藥不是不能使用，民眾也不用過分擔憂農藥暴露的問題 」，現又把舊新聞拿出來炒，是要人家死幾次？

彰化基督教醫院南基醫院協同院長蔡松彥。（新聞翻攝）

心理學的沉睡效應就是說時間久了，人只會記得資訊本身，而忘記附加的背景條件。也就是說假話講久了就會變成真的。媒體新聞對於已知錯誤的資訊，還一再拿出來炒作，到底有沒有專業？這樣算不算假新聞？

假新聞與否需要大眾與政府單位一起來思考與糾正，但是對食安的傷害，的確已經造成，韋恩覺得非常可惡。只有邀請大家轉發澄清的說法，讓親友有正確觀念，不要被嚇到什麼菜都不敢吃，反而更不健康。

前文參考

1.尼可拉斯凱吉真的是惡靈戰警的化身?! 談農藥與癌症

2.蔡松彥醫師道歉澄清

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 農藥不是癌症主因－食安的沉睡效應

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