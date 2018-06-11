韋恩的食農生活》限制言論救香蕉？我先檢舉農委會主委疑似假新聞看看

韋恩的食農生活

民進黨立委邱志偉等人提案修改《社會秩序維護法》第63條條文，新增「未經查證在網路散播傳遞假新聞、假消息，足以影響公共之安寧秩序者」，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

這個法案我想大家心知肚明，是配合蔡英文總統一怒，為了保護香蕉價格與北農總經理吳音寧而來。消息一出幾乎遭到全國的反彈，有識之士應該反對的地方都是「什麼是假消息，誰來認定，都是政府說了算嗎」這樣子豈不是變成政府製造寒蟬效應的工具！民進黨該如何面對他們的先進鄭南榕先生？

而且最荒謬的是，提案的立委大人不思如何回答以上的問題，竟然丟了一句「邱志偉指出，法條中有明定，是要足以影響公共的安寧秩序者，相信若修法通過，法官會做更清楚的認定。」竟然把認定的責任丟給法官，我想這是目前是法界與整個台灣人民最吐血的地方，就是立法的品質低落，法律條文寫得含糊兩可，把解釋與認定的責任丟給司法與政府人員。大概就是我立法完了就任務達成了，後面滯礙難行是別人的事了。所以法案淪為政客們作為政治宣示用，好不好使那是另外一回事，所以自從蔡英文上台之後弄出多少這種宣示性的法案，就以農業相關的，就有食育教育法丶有機基本法，在真正的產業專家的眼裏，都是沒有詳細政策計劃的空頭支票。於是台灣就一直停留在畫大餅式的原地踏步。

如果這個法律修正真的通過，我個人也是樂觀其成，我第一個會跑去檢舉，檢舉的就是想要賣香蕉的農委會主委林聰賢。因為農委會主委林聰賢在去年10月為了促銷台灣香蕉，在他自己的臉書上寫：

農委會主委林聰賢。（資料照）

「香蕉不止吃法多種，功效也非常的多；富含的鉀可穩定心跳血壓、預防高血壓及防抽筋。β-胡蘿蔔素及維生素A對於常使用電腦工作的人，更是抗乾眼的首選水果！

香蕉還可促進TNF（腫瘤壞死因子）生成，有防癌功效，富含的果寡糖可以之腸道益菌，降低大腸癌發生。香蕉也可增加飽足感，蘇嘉全Su Jia-chyuan院長也爆料：陳明文委員以前體重破百公斤，後來每天吃幾根香蕉後，就瘦了下來。」

我認為講香蕉預防高血壓丶抗乾眼丶防癌丶降低大腸癌丶變瘦，都是沒有直接的科學根據，所以我認為是假新聞，除非你拿得出香蕉可以達成以上功效的醫學報告出來。

無論如何我認為以上的言論已經違反了食安法、健康食品法丶藥事法，因為食品不能宣稱功效，更不能宣傳醫療效果。食藥署長該不該出來處理一下？

其實這件事，我去年已經寫過，「賴揆救蕉疑宣稱療效 農業社團：只准州官放火？」

這是我也知道官方一律的回答是，這只是客觀地描述並沒有商業行為。但是這就回到我前面講的，台灣的法律問題都是在於行政裁量權過大，食安法有哪個條文寫商業行為才要罰，其他人都不用罰嗎？話都你們官員在講的嗎？這就是立法品質的最大問題。

總之，我認為民進黨想用言論管制的方法為自己護航，在現在的環境下已經行不通了，更何況這樣的法規對境外媒體是沒有辦法抵擋的，網路無國界，我想對這些政客應該是挺難理解的事情，不過反正他們想做的只是在總統面前表功然後做不過反正他們想做的只是在總統面前表功，然後做政治正確的宣示，到底管不管的應該不在他們關心的範圍了。然後大家又會忘記，這一切瞎忙本來只是為了挽救香蕉價格而已。

林聰賢臉書截圖：



（截自林聰賢臉書）

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 限制言論救香蕉？我先檢舉農委會主委疑似假新聞看看